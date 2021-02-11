Бельбек останется аэропортом для избранных

Аэропорт Бельбек будет обслуживать только чартеры и рейсы бизнес-класса.

Об этом телеканалу «Независимое телевидение Севастополя» рассказал директор по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью международного аэропорта Симферополь Игорь Лаптев.

Напомним: аэропорт Бельбек является филиалом аэропорта Симферополь. О том, что в Севастополе начнут принимать и гражданские самолеты, сайт Федерального агентства воздушного транспорта сообщил в октябре 2020 года, после визита в Крым руководителя агентства Александра Нерадько.

В 2021 году, по словам Игоря Лаптева, начнется строительство пассажирского терминала, а в 2022-м его планируется ввести в эксплуатацию.

«Терминал будет предназначен в основном для обслуживания рейсов деловой авиации, чартерных рейсов – это его основное предназначение», – подчеркнул Лаптев.

Основным пассажирским аэропортом полуострова останется аэропорт Симферополь. Модернизация его инфраструктуры продолжится и в будущем, несмотря на связанные с коронавирусом потери.

С марта по июнь 2020 года, по официальной информации, аэропорт недосчитался около 1 миллиона пассажиров.

«Это колоссальные цифры, которые отражаются в том числе и на финансово-хозяйственной деятельности аэропорта. По итогам 2020 года мы обслужили 4 миллиона 630 тысяч пассажиров, но в любом случае, в итоге мы остались в минусе на 500 тысяч человек», – цитирует НТС Игоря Лаптева.

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