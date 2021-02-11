Власть
Бельбек останется аэропортом для избранных
Аэропорт Бельбек будет обслуживать только чартеры и рейсы бизнес-класса.
Об этом телеканалу «Независимое телевидение Севастополя» рассказал директор по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью международного аэропорта Симферополь Игорь Лаптев.
Напомним: аэропорт Бельбек является филиалом аэропорта Симферополь. О том, что в Севастополе начнут принимать и гражданские самолеты, сайт Федерального агентства воздушного транспорта сообщил в октябре 2020 года, после визита в Крым руководителя агентства Александра Нерадько.
В 2021 году, по словам Игоря Лаптева, начнется строительство пассажирского терминала, а в 2022-м его планируется ввести в эксплуатацию.
«Терминал будет предназначен в основном для обслуживания рейсов деловой авиации, чартерных рейсов – это его основное предназначение», – подчеркнул Лаптев.
Основным пассажирским аэропортом полуострова останется аэропорт Симферополь. Модернизация его инфраструктуры продолжится и в будущем, несмотря на связанные с коронавирусом потери.
С марта по июнь 2020 года, по официальной информации, аэропорт недосчитался около 1 миллиона пассажиров.
«Это колоссальные цифры, которые отражаются в том числе и на финансово-хозяйственной деятельности аэропорта. По итогам 2020 года мы обслужили 4 миллиона 630 тысяч пассажиров, но в любом случае, в итоге мы остались в минусе на 500 тысяч человек», – цитирует НТС Игоря Лаптева.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Возле нового Медцентра под Симферополем реорганизуют движение. Возле нового многофункционального медицинского центра им. Семашко будет реорганизовано движение.
Крымчане просят вернуть в строй «пляжный» трамвай из Книги рекордов Гиннесса. В 2014 году в Крыму закрыли уникальный трамвайный маршрут вдоль моря к пансионату «Береговой» под Евпаторией, что на западе полуострова.
Поезд из Симферополя в Адлер отменен. Компания-перевозчик поездов в Крым «Гранд Сервис Экспресс» отменила один из поездов на полуостров, а маршрут другого скорректировала до апреля.
В Крыму на пригородные маршруты добавили 25 новых электричек. В Крыму расширят железнодорожную маршрутную сеть до 82 пригородных поездов по 16 маршрутам.
Жители крымского поселка задыхаются от нестерпимой вони
Жители поселка Нижнегорского, что на северо-востоке Крыма, не могут открыть окна в домах и спокойно находиться на улице из-за неприятного запаха нечистот.
Севастопольцы парковались в море и таранили машины Росгвардии фото
Сутки у автолюбителей города-героя выдались активными.
Блогер назвала две веские причины не отдыхать в Крыму
В этом году многие россияне вновь выберут для отпуска полуостров, где их ждет ряд «подводных камней».
Аксенов пообещал с 1 марта отменить ковидные ограничения в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал снятие оставшихся коронавирусных ограничений в Крыму к 1 марта при сохранении благоприятной эпидобстановки.
вчера
Коронавирус в Крыму снова пошел в рост
6 часов назад
Константинов уверен, что в Украине «русские люди живут в страхе»
Спикер парламента Крыма Владимир Константинов убежден, что в Украине «преследуют крымчан», а «русские живут в страхе».