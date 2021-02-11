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Власть

Аксенова возмутили растянутые сроки перезахоронений останков воинов

17:47 четверг, 11 февраля 2021

Все отставания от графиков проведения строительных работ носят субъективный характер.

В частности, в Керчи это связано с необходимостью разминирования территории и перезахоронения найденных останков воинов. Об этом на совещании, посвященном строительной отрасли Крыма, сообщил глава Республики Сергей Аксенов.

«На разминирование предусмотрено 170 дней, перезахоронение останков – 90 дней. С уважением отношусь к памяти наших павших воинов, но неделя времени – это максимум», — сказал Аксенов.

Он добавил, что зафиксировано отставание по срокам прохождения экспертизы по объектам в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

«Деньги уже на строительно-монтажные работы Московским правительством доведены, а выйти на объекты мы до сих пор не можем в связи с тем, что до этого была плохая организация работы. Принимать от вас, коллеги, максимальные сроки в случае провала мероприятий, не буду. Никакие 170 или 90 дней не должны фигурировать ни в каких отчетах. Мы можем это провести гораздо быстрее», — подытожил Сергей Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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