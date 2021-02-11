Водный кризис
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«А вдруг отравят?»: Константинов решил изучить Северо-Крымский канал
фото © Новости Крыма
Спикер крымского парламента поручил «изучить ситуацию» по состоянию Северо-Крымского канала.
Глава парламента Крыма Владимир Константинов поручил парламентскому комитету по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству организовать работу с участием депутатов по выявлению незаконных врезок в водопроводные сети, а также изучить ситуацию по состоянию Северо-Крымского канала, сообщает пресс-служба парламента.
В сообщении указывается, что канал «практически полностью разрушен».
«Даже если к власти на Украине придет адекватное правительство и по каналу возобновится подача воды, она должна поступать на полуостров без потерь и с точным учетом полученных кубометров, а для этого необходимо провести ремонт всей системы. Пока этого не произошло, актуальным остается вопрос о том, как канал можно использовать в нынешних реалиях», – цитирует крымского спикера пресс-служба ведомства.
Ранее Константинов высказывал опасения относительно возобновления подачи днепровской воды в Крым, указав на то, что эту воду могут «отравить».
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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