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Коронавирус в Крыму

COVID-19 выявлен у 86 человек в Севастополе за сутки, скончались четверо

COVID-19 выявлен у 86 человек в Севастополе за сутки, скончались четверо

фото © Новости Крыма

Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 86 человек.

Об этом сказано на сайте федерального оперштаба по коронавирусу.

Общее количество подтвержденных случаев в городе составило 10 740, при этом 9 579 человек уже выздоровели.

За сутки скончались четверо пациентов с подтвержденным COVID-19, общее количество летальных случаев в городе составило 433.

В Крыму коронавирус подтвержден у 33 977 человек. Выздоровевших за весь период 29 613 человек, умерли 839 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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