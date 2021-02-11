Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Ученые в Крыму хотят понять влияние витамина D на коронавирус ● Семь человек с COVID-19 умерли в Крыму за сутки ● Коронавирус в Крыму снова пошел в рост ● Севастополь продлил ограничения по COVID-19 ● Ялтинских ветеранов начали прививать от COVID-19
COVID-19 выявлен у 86 человек в Севастополе за сутки, скончались четверо
фото © Новости Крыма
Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 86 человек.
Об этом сказано на сайте федерального оперштаба по коронавирусу.
Общее количество подтвержденных случаев в городе составило 10 740, при этом 9 579 человек уже выздоровели.
За сутки скончались четверо пациентов с подтвержденным COVID-19, общее количество летальных случаев в городе составило 433.
В Крыму коронавирус подтвержден у 33 977 человек. Выздоровевших за весь период 29 613 человек, умерли 839 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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