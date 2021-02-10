Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Названы самые проблемные регионы Крыма по COVID-19 ● COVID-19 выявлен у 89 человек в Севастополе, четверо скончались ● Власти Крыма сокращают количество ковидных коек в больницах ● Власти хотят привить 40 процентов крымчан ● Аксенов призвал крымчан еще чуть-чуть потерпеть
Ялтинских ветеранов начали прививать от COVID-19
Ветеранам в Ялте сделали прививку от новой коронавирусной инфекции на базе поликлиники №1, сообщает пресс-служба администрации курортного города.
Отмечается, что с просьбой провакцинировать 30 пожилых жителей города к руководству Ялты обратился региональный Совет ветеранов.
«Настроение у ветеранов было хорошее, а медработники проявили к ним особое внимание и постарались, чтобы процедура вакцинации прошла спокойно и безболезненно», - рассказали подробности в администрации.
При этом в ведомстве напомнили, что прививку могут сделать не только люди старшего возраста, но и другие жители Ялты, предварительно обратившись в медицинские учреждения. Для этого увеличили время работы городской поликлиники, теперь прием ведется с 08:00 до 20:00, в том числе в выходные дни.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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