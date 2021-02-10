Ялтинских ветеранов начали прививать от COVID-19

Ветеранам в Ялте сделали прививку от новой коронавирусной инфекции на базе поликлиники №1, сообщает пресс-служба администрации курортного города.

Отмечается, что с просьбой провакцинировать 30 пожилых жителей города к руководству Ялты обратился региональный Совет ветеранов.

«Настроение у ветеранов было хорошее, а медработники проявили к ним особое внимание и постарались, чтобы процедура вакцинации прошла спокойно и безболезненно», - рассказали подробности в администрации.

При этом в ведомстве напомнили, что прививку могут сделать не только люди старшего возраста, но и другие жители Ялты, предварительно обратившись в медицинские учреждения. Для этого увеличили время работы городской поликлиники, теперь прием ведется с 08:00 до 20:00, в том числе в выходные дни.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму снова можно записаться на ЭКО. В Крыму в феврале возобновлен прием документов на проведение процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) или криоэмбриотрансфера (КЭТ) за счет средств фонда обязательного медицинского страхования в Республике Крым.

COVID-19 выявлен у 89 человек в Севастополе, четверо скончались. Новая коронавирусная инфекция выявлена в Севастополе за сутки у 89 человек.

Власти Крыма сокращают количество ковидных коек в больницах. Министерство здравоохранения Крыма сокращает количество коек, развернутых для лечения пациентов с коронавирусом.

Власти хотят привить 40 процентов крымчан. Глава крымского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская заявила, что для формирования коллективного иммунитета от коронавируса нужно вакцинировать около 40% жителей республики.