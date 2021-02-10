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Коронавирус в Крыму

Власти Крыма сокращают количество ковидных коек в больницах

11:13 среда, 10 февраля 2021
Власти Крыма сокращают количество ковидных коек в больницах

фото © pixabay.com

Министерство здравоохранения Крыма сокращает количество коек, развернутых для лечения пациентов с коронавирусом.

Об этом во время заседания оперштаба по коронавирусу сообщил руководитель ведомства Александр Остапенко.

«Приказом минздрава республики сокращен коечный фонд на 280 коек. В частности, 130 коек в санатории «Прибой», 100 коек в Ленинской центральной районной больнице и 50 коек в Красногвардейской районной больнице. Вместе с тем планируется сокращение коечного фонда в стационарных условиях в количестве 169 в Бахчисарайской ЦРБ и перевод деятельности этой больницы в штатный режим», – сообщил Остапенко.

За прошлую неделю было госпитализировано 374 человека с подтвержденным коронавирусом. «Мы отмечаем снижение количества госпитализаций с этой патологией на 99 человек или на 21%. Также мы отмечаем снижение требующих госпитализации пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония» – за неделю госпитализировано 125 человек – на 64 меньше, чем на прошлой неделе», – добавил министр.

Сейчас в стационарных условиях в Крыму развернуто 3084 койки, из которых 2260 для лечения пациентов с коронавирусом, остальные – для пациентов с пневмониями. В стационарах находятся 1975 пациентов, на амбулаторном лечении – 2841.

Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 33708 человек. Выздоровевших за весь период 29198 человек, умерли 832 человека.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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