Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Власти хотят привить 40 процентов крымчан ● Аксенов призвал крымчан еще чуть-чуть потерпеть ● Семь моряков привезли в Крым коронавирус из Мавритании ● Еще шесть человек скончались от коронавируса в Крыму ● Аксенов пообещал с 1 марта отменить ковидные ограничения в Крыму
Власти Крыма сокращают количество ковидных коек в больницах
фото © pixabay.com
Министерство здравоохранения Крыма сокращает количество коек, развернутых для лечения пациентов с коронавирусом.
Об этом во время заседания оперштаба по коронавирусу сообщил руководитель ведомства Александр Остапенко.
«Приказом минздрава республики сокращен коечный фонд на 280 коек. В частности, 130 коек в санатории «Прибой», 100 коек в Ленинской центральной районной больнице и 50 коек в Красногвардейской районной больнице. Вместе с тем планируется сокращение коечного фонда в стационарных условиях в количестве 169 в Бахчисарайской ЦРБ и перевод деятельности этой больницы в штатный режим», – сообщил Остапенко.
За прошлую неделю было госпитализировано 374 человека с подтвержденным коронавирусом. «Мы отмечаем снижение количества госпитализаций с этой патологией на 99 человек или на 21%. Также мы отмечаем снижение требующих госпитализации пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония» – за неделю госпитализировано 125 человек – на 64 меньше, чем на прошлой неделе», – добавил министр.
Сейчас в стационарных условиях в Крыму развернуто 3084 койки, из которых 2260 для лечения пациентов с коронавирусом, остальные – для пациентов с пневмониями. В стационарах находятся 1975 пациентов, на амбулаторном лечении – 2841.
Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 33708 человек. Выздоровевших за весь период 29198 человек, умерли 832 человека.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Аксенов призвал крымчан еще чуть-чуть потерпеть. Глава Крыма Сергей Аксенов отметил в регионе ухудшение дисциплины в плане соблюдения мер по COVID-19 и призвал крымчан соблюдать требования Роспотребнадзора.
Семь моряков привезли в Крым коронавирус из Мавритании. Коронавирус выявлен у семи моряков, прибывших в Крым из Мавритании.
Еще шесть человек скончались от коронавируса в Крыму. Шесть человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за истекшие сутки.
Аксенов пообещал с 1 марта отменить ковидные ограничения в Крыму. Глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал снятие оставшихся коронавирусных ограничений в Крыму к 1 марта при сохранении благоприятной эпидобстановки.
В Симферополе из-за аварии ряд улиц остались без водоснабжения
В Симферополе в среду, 10 февраля, без водоснабжения остались несколько улиц, сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на ГУП «Вода Крыма».
Власти Крыма сокращают количество ковидных коек в больницах
Министерство здравоохранения Крыма сокращает количество коек, развернутых для лечения пациентов с коронавирусом.
Аксенов призвал крымчан еще чуть-чуть потерпеть
Глава Крыма Сергей Аксенов отметил в регионе ухудшение дисциплины в плане соблюдения мер по COVID-19 и призвал крымчан соблюдать требования Роспотребнадзора.
Крымчанин убил своего семилетнего сына
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту убийства семилетнего ребенка.
16 часов назад
Что происходит с ценами на «вторичку» в Крыму
18 часов назад
Синоптики предупредили о резком похолодании в Крыму
16 часов назад
В Крыму продают билеты на незаконный фестиваль
24 часа назад
Медики подтвердили 147 новых случаев коронавируса в Крыму
Новая коронавирусная инфекция подтверждена за сутки у 147 человек в Крыму.