Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Аксенов призвал крымчан еще чуть-чуть потерпеть ● Семь моряков привезли в Крым коронавирус из Мавритании ● Еще шесть человек скончались от коронавируса в Крыму ● Аксенов пообещал с 1 марта отменить ковидные ограничения в Крыму ● Медики подтвердили 147 новых случаев коронавируса в Крыму
Власти хотят привить 40 процентов крымчан
Глава крымского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская заявила, что для формирования коллективного иммунитета от коронавируса нужно вакцинировать около 40% жителей республики.
«Исходя из того количества вакцины, которая сейчас поступает на территорию полуострова, мы о коллективном иммунитете пока говорить не можем. Чтобы он сформировался, нужно провакцинировать 800 тысяч крымчан», - пояснила Пеньковская на заседании оперативного штаба по COVID-19.
В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что на данный момент на вакцинацию записались около 15 тысячи человек. Он также поручил наращивать темпы вакцинации, особенно «на местах».
Ранее Аксенов заявил, что в случае сохранения низкой динамики заболеваемости коронавирусом в Крыму в работе предприятий будут сняты с 1 марта.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Семь моряков привезли в Крым коронавирус из Мавритании. Коронавирус выявлен у семи моряков, прибывших в Крым из Мавритании.
Еще шесть человек скончались от коронавируса в Крыму. Шесть человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за истекшие сутки.
Аксенов пообещал с 1 марта отменить ковидные ограничения в Крыму. Глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал снятие оставшихся коронавирусных ограничений в Крыму к 1 марта при сохранении благоприятной эпидобстановки.
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