Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.1
воздух +12
море +10

Коронавирус в Крыму

Власти хотят привить 40 процентов крымчан

10:46 среда, 10 февраля 2021

Глава крымского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская заявила, что для формирования коллективного иммунитета от коронавируса нужно вакцинировать около 40% жителей республики.

«Исходя из того количества вакцины, которая сейчас поступает на территорию полуострова, мы о коллективном иммунитете пока говорить не можем. Чтобы он сформировался, нужно провакцинировать 800 тысяч крымчан», - пояснила Пеньковская на заседании оперативного штаба по COVID-19.

В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что на данный момент на вакцинацию записались около 15 тысячи человек. Он также поручил наращивать темпы вакцинации, особенно «на местах».

Ранее Аксенов заявил, что в случае сохранения низкой динамики заболеваемости коронавирусом в Крыму в работе предприятий будут сняты с 1 марта.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Семь моряков привезли в Крым коронавирус из Мавритании. Коронавирус выявлен у семи моряков, прибывших в Крым из Мавритании.

Еще шесть человек скончались от коронавируса в Крыму. Шесть человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за истекшие сутки.

Аксенов пообещал с 1 марта отменить ковидные ограничения в Крыму. Глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал снятие оставшихся коронавирусных ограничений в Крыму к 1 марта при сохранении благоприятной эпидобстановки.

Медики подтвердили 147 новых случаев коронавируса в Крыму. Новая коронавирусная инфекция подтверждена за сутки у 147 человек в Крыму.

Водный кризис
В Симферополе из-за аварии ряд улиц остались без водоснабжения

В Симферополе из-за аварии ряд улиц остались без водоснабжения

В Симферополе в среду, 10 февраля, без водоснабжения остались несколько улиц, сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на ГУП «Вода Крыма».

Коронавирус в Крыму
Власти Крыма сокращают количество ковидных коек в больницах

Власти Крыма сокращают количество ковидных коек в больницах

Министерство здравоохранения Крыма сокращает количество коек, развернутых для лечения пациентов с коронавирусом.

Коронавирус в Крыму
Аксенов призвал крымчан еще чуть-чуть потерпеть

Аксенов призвал крымчан еще чуть-чуть потерпеть

Глава Крыма Сергей Аксенов отметил в регионе ухудшение дисциплины в плане соблюдения мер по COVID-19 и призвал крымчан соблюдать требования Роспотребнадзора.

Коронавирус в Крыму
Медики подтвердили 147 новых случаев коронавируса в Крыму

Медики подтвердили 147 новых случаев коронавируса в Крыму

Новая коронавирусная инфекция подтверждена за сутки у 147 человек в Крыму.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации