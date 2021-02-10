В Ялте начнут строить новый микрорайон

Новый медицинский комплекс ФМБА и два многоэтажных дома для медработников и переселенцев из аварийного жилья планируют строить в Ялте в районе бывшего противотуберкулезного санаторий имени Чехова.

Об этом сообщается на официальном сайте администрации города.

В составе медицинского комплекса намерены построить современный стационар на 440 коек и 120 мест дневного стационара, оснащенный высокотехнологичным оборудованием диагностический центр для оказания медицинской помощи и взрослым, и детям.

На проектные работы, по словам заместителя руководителя ФМБА Натальи Михайловой, было выделено около 300 миллионов рублей, визуализация комплекса будет представлена до конца года.

«Проектные работы должны быть сделаны в 2021-м году, в 2022-м – начато строительство, и к концу 2023-го объект должен будет сдан. Данный план отражен в поручении Президента Российской Федерации», - пояснила представитель медико-биологического агентства.

Медицинский комплекс разместится в районе улиц Мицко и Халтурина, там же выделены и земельные участки для строительства домов для медработников. Кроме того, по словам главы администрации Ялты Янины Павленко, в этом районе планируется строительство двух многоэтажных домов для расселения аварийного жилья. Необходимо также проработать вопросы строительства коммуникаций – систем водоотведения, электро- и газоснабжения.

«Поэтому считаю необходимым рассмотреть вопрос расширения улицы Мицко со стороны Южнобережного шоссе, что будет удобно и для нас, и для медиков», - отметила Павленко.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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