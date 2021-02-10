Происшествия
В трупе свиньи на крымском пляже не нашли опасных инфекций
Специалисты крымского Госкомитета по ветеринарии не обнаружили опасных бактерий в пробах, взятых из выброшенной на пляж в Сакском районе свиньи.
Об этом сообщила первый зампредседателя ведомства Анастасия Лисовская-Чудинович.
Ранее в социальных сетях появилась информация, что на пляже «Золотая рыбка» в Сакском районе лежит мертвая свинья. Люди выразили опасения, что животное может быть источником опасной инфекции.
Глава Сакского района Михаил Слободяник сообщил, что животное, скорее всего, выбросило морем во время шторма в выходные. По его словам, после общественного резонанса на место выехали специалисты контроля и заместитель главы муниципалитета.
В свою очередь, Лисовская-Чудинович отметила, что такое случалось в Крыму и раньше.
«Течением их (трупы животных – ред.) просто выбрасывает на берег. Данное животное было утилизировано. Нужно уточнить, что ответственность за контролем таких ситуаций лежит на собственниках пляжных территорий. В данной ситуации пляж был в собственности муниципалитета, - уточнила представитель ведомства.
Она заверила, что, по результатам исследования, опасные инфекционные заболевания исключены.
«Труп уничтожен, переживать не нужно», - заключила Лисовская-Чудинович, добавив, что пляжная территория, где нашли животное, была продезинфицирована.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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