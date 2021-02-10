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Водный кризис

В Симферополе из-за аварии ряд улиц остались без водоснабжения

В Симферополе из-за аварии ряд улиц остались без водоснабжения

фото © Podrobnosti.ua

В Симферополе в среду, 10 февраля, без водоснабжения остались несколько улиц, сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на ГУП «Вода Крыма».

«В связи с производством аварийно-восстановительных работ на сетях холодного водоснабжения 10.02.2021 с 00-00 до 17-00 будет ограничено водоснабжение ул. Раздольная, ул. Вильямсона, ул. Степная, ул. Дружбы, ул. Чередниченко, ул. Чокрак, а также прилегающие улицы и переулки», – говорится в сообщении.

На прошлой неделе без воды на несколько дней остались жители ряда микрорайонов Симферополя из-за готовящегося запуска трубопровода.

В конце января в Симферополе ограничили водоснабжение по ряду адресов в связи с аварией на магистральном водопроводе и сетях холодного водоснабжения.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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Водный кризис
В Симферополе из-за аварии ряд улиц остались без водоснабжения

В Симферополе из-за аварии ряд улиц остались без водоснабжения

В Симферополе в среду, 10 февраля, без водоснабжения остались несколько улиц, сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на ГУП «Вода Крыма».

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