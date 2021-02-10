В школах Севастополя будут формировать базы данных лиц учеников

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«Умные» терминалы для дезинфекции рук и термометрии будут собирать и хранить биометрические данные учеников, сообщила директор департамента образования Севастополя Елена Богомолова.

«Фотографии пользователей хранятся в памяти блока АПК (аппаратно-программных комплексов) расположенного в верхней части изделия, имеющего механический замок и пломбировку, предотвращающие несанкционированный доступ», — говорится в сообщении.

Также директор ведомства проинформировала, что только лицо, назначенное ответственным за эксплуатацию изделия в школьном учреждении, будет иметь доступ к его администрированию.

Напомним, что в целях предотвращения возникновения и распространения коронавирусной инфекции все школы Севастополя планируется оснастить «роботами» для дезинфекции и термометрии с использованием системы распознавания лиц.

Отметим, что эта информация вызвала обеспокоенность и настороженность севастопольских родителей. В свою очередь, в городском департаменте образования и науки заверили общественность, что функция распознавания лиц в «умных» терминалах может быть активирована только с письменного согласия родителей.

Сбор биометрических данных детей, навязываемый школам сверху, может привести к пагубным последствиям, поскольку все более частыми становятся случаи утечки персональных и биометрических данных граждан страны. Нет стопроцентной гарантии безопасности детей, чьи фото хранятся на этих устройствах, пишет «Суть времени - Севастополь».

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