В Севастополе из-за парковочного места подрались автомобилисты

Два водителя в Севастополе не смогли поделить парковочное место и решили вопрос дракой.

Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

31-летний житель Севастополя приехал навестить свою родственницу и припарковал автомобиль возле многоэтажки. Однако местный 33-летний житель попросил переставить авто.

Между мужчинами возник конфликт, во время которого гость ударил севастопольца. С различными травмами мужчине пришлось обращаться в больницу и сообщить об инциденте в полицию.

Участковые задержали подозреваемого. В отношении него возбудили уголовное дело. Теперь мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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