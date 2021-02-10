Происшествия
В Севастополе из-за парковочного места подрались автомобилисты
Два водителя в Севастополе не смогли поделить парковочное место и решили вопрос дракой.
Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.
31-летний житель Севастополя приехал навестить свою родственницу и припарковал автомобиль возле многоэтажки. Однако местный 33-летний житель попросил переставить авто.
Между мужчинами возник конфликт, во время которого гость ударил севастопольца. С различными травмами мужчине пришлось обращаться в больницу и сообщить об инциденте в полицию.
Участковые задержали подозреваемого. В отношении него возбудили уголовное дело. Теперь мужчине грозит до трех лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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