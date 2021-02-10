В Крыму снова можно записаться на ЭКО

В Крыму в феврале возобновлен прием документов на проведение процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) или криоэмбриотрансфера (КЭТ) за счет средств фонда обязательного медицинского страхования в Республике Крым.

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Республики Крым от 03.02.2021 № 274 «Об организации лечения пациентов с применением вспомогательных репродуктивных технологий за счет средств обязательного медицинского страхования в Республике Крым» обследование и оформление документов для выдачи направления на процедуру ЭКО проводится в прикрепленной женской консультации.

Лечащий врач медицинской организации оформляет необходимую медицинскую документацию, прилагает результаты обследования, данные паспорта, полиса ОМС, СНИЛС (все — копии) и, при отсутствии противопоказаний или ограничений, оформляет направление на проведение процедуры ЭКО.

После получения направления на процедуру ЭКО пациент имеет право обратиться в медицинскую организацию, имеющую лицензию на оказание помощи по профилю «акушерство и гинекология» (с использованием вспомогательных репродуктивных технологий) и имеющую квоты на проведение процедуры ЭКО за средства фонда обязательного медицинского страхования. Список медицинских организаций, оказывающий данный вид помощи, указан на официальном сайте Министерства здравоохранения Республики Крым.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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