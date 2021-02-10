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Власть

В Крыму пресекли преступную схему по сбыту крупной партии наркотиков

17:18 среда, 10 февраля 2021

На территории республики разоблачили преступную схему по сбыту синтетических наркотиков в крупном размере.

Полицейские задержали наркодилеров, которые передавали запрещенные вещества оптовым и розничным покупателям. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Как рассказали в полиции, преступная группа формировала тайники на Южном берегу Крыма. Выяснилось, что к делу причастны два молодых человека в возрасте 22 и 25 лет, которые делали «закладки» в пригородах курорта. Тайники также обнаружили в районе Судака и других населенных пунктах побережья.

При осмотре сотрудники полиции нашли в смартфоне одного из задержанных фото с координатами 26 мест хранения пакетов с запрещенным веществом.В свою преступную схему молодые люди привлекали также других подельников для сбыта наркотиков. Все они соблюдали жесткую конспирацию, продажа товара проходила без прямого контакта участников цепочки сбыта.

Сейчас в отношении задержанных возбудили уголовное дело. Оба молодых человека арестованы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В пригороде Симферополя задержали двух «закладчиков» наркотиков. В Симферопольском районе полицейские задержали двух молодых местных жителей, которые делали «закладки» наркотиков, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.

За сутки в Крыму изъяли больше тысячи доз наркотиков. В Республике Крым только за одни сутки правоохранители раскрыли 13 дел, связанных с незаконным хранением, производством и оборотом наркотиков.

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В Крыму задержали «закладчика» с двумя килограммами наркотиков. Крымские полицейские задержали «закладчика» наркотиков с крупной партией запрещенных веществ, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.

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