В Крыму пресекли преступную схему по сбыту крупной партии наркотиков

На территории республики разоблачили преступную схему по сбыту синтетических наркотиков в крупном размере.

Полицейские задержали наркодилеров, которые передавали запрещенные вещества оптовым и розничным покупателям. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Как рассказали в полиции, преступная группа формировала тайники на Южном берегу Крыма. Выяснилось, что к делу причастны два молодых человека в возрасте 22 и 25 лет, которые делали «закладки» в пригородах курорта. Тайники также обнаружили в районе Судака и других населенных пунктах побережья.

При осмотре сотрудники полиции нашли в смартфоне одного из задержанных фото с координатами 26 мест хранения пакетов с запрещенным веществом.В свою преступную схему молодые люди привлекали также других подельников для сбыта наркотиков. Все они соблюдали жесткую конспирацию, продажа товара проходила без прямого контакта участников цепочки сбыта.

Сейчас в отношении задержанных возбудили уголовное дело. Оба молодых человека арестованы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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