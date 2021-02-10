Власть
В Крыму пресекли преступную схему по сбыту крупной партии наркотиков
На территории республики разоблачили преступную схему по сбыту синтетических наркотиков в крупном размере.
Полицейские задержали наркодилеров, которые передавали запрещенные вещества оптовым и розничным покупателям. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
Как рассказали в полиции, преступная группа формировала тайники на Южном берегу Крыма. Выяснилось, что к делу причастны два молодых человека в возрасте 22 и 25 лет, которые делали «закладки» в пригородах курорта. Тайники также обнаружили в районе Судака и других населенных пунктах побережья.
При осмотре сотрудники полиции нашли в смартфоне одного из задержанных фото с координатами 26 мест хранения пакетов с запрещенным веществом.В свою преступную схему молодые люди привлекали также других подельников для сбыта наркотиков. Все они соблюдали жесткую конспирацию, продажа товара проходила без прямого контакта участников цепочки сбыта.
Сейчас в отношении задержанных возбудили уголовное дело. Оба молодых человека арестованы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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