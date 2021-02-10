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В Крыму обещают модернизировать систему электроснабжения
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Министерство энергетики России разрабатывает программу модернизации системы электроснабжения Крыма в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) развития полуострова.
Об этом во время совещания премьер-министра России с вице-премьерами сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.
«Важнейшей частью программы является инженерное обеспечение. Сегодня мы с минэнерго прорабатываем конкретные вопросы, где какие сети нужно привести в порядок, какие подстанции нужно привести в порядок для того, чтобы дать стабильное обеспечение сегодня и возможность для развития всего Крыма», – сообщил Хуснуллин.
Ранее госпредприятие «Крымэнерго» разместило тендер на проектирование линии электропередачи на Южном берегу Крыма за 573,9 млн рублей. Протяженность линии составит более 80 километров, а предварительная стоимость строительства оценивается в 13,2 млрд рублей.
ФЦП была принята в 2014 году и изначально была рассчитана до 2020 года. Летом 2020 года действие программы продлили до 2024 года, а затем и до 2025 года. В настоящее время в рамках ФЦП уже реализовано около 400 мероприятий на общую сумму 770 млрд рублей, общий объем ее финансирования до 2025 года составит 1,37 трлн рублей.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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