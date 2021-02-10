В Крыму обещают модернизировать систему электроснабжения

фото © Delfi

Министерство энергетики России разрабатывает программу модернизации системы электроснабжения Крыма в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) развития полуострова.

Об этом во время совещания премьер-министра России с вице-премьерами сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

«Важнейшей частью программы является инженерное обеспечение. Сегодня мы с минэнерго прорабатываем конкретные вопросы, где какие сети нужно привести в порядок, какие подстанции нужно привести в порядок для того, чтобы дать стабильное обеспечение сегодня и возможность для развития всего Крыма», – сообщил Хуснуллин.

Ранее госпредприятие «Крымэнерго» разместило тендер на проектирование линии электропередачи на Южном берегу Крыма за 573,9 млн рублей. Протяженность линии составит более 80 километров, а предварительная стоимость строительства оценивается в 13,2 млрд рублей.

ФЦП была принята в 2014 году и изначально была рассчитана до 2020 года. Летом 2020 года действие программы продлили до 2024 года, а затем и до 2025 года. В настоящее время в рамках ФЦП уже реализовано около 400 мероприятий на общую сумму 770 млрд рублей, общий объем ее финансирования до 2025 года составит 1,37 трлн рублей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе из-за аварии ряд улиц остались без водоснабжения. В Симферополе в среду, 10 февраля, без водоснабжения остались несколько улиц, сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на ГУП «Вода Крыма».

Новый график: воду в Алуште будут давать дважды в сутки. С 25 февраля жители Алушты начнут получать питьевую воду по графику в связи со снижением запасов Изобильненского водохранилища, сообщила глава администрации городского округа Галина Огнева.

Реку Салгир в Крыму не могут почистить от канализации. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что власти возобновляют мониторинг ситуации с несанкционированным сбросом канализационных отходов в реки и море.

В Крыму 45 тысяч абонентов остались без электричества. 45 800 абонентов «Крымэнерго» в Ленинском районе и Керчи оказались без электричества в результате аварии на подстанции 220 кВ Камыш-Бурун.