В Крыму готовятся изымать землю у «иностранцев» и «зарубежных юридических лиц»

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Администрация Феодосии собирается обратиться в Минимущества Крыма, чтобы узнать алгоритм действий по изъятию земельных участков из собственности «иностранцев» и «зарубежных юридических лиц».

Об этом сообщила пресс-служба администрации.

«Будет направлено письмо в Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым для получения разъяснения по алгоритму действий органов местного самоуправления в этом случае», – говорится в сообщении.

Отмечается, что «до 20 марта иностранные граждане должны произвести отчуждение принадлежащих им земельных участков».

Согласно указу президента России Владимира Путина, в большинстве районов Крыма иностранцы и зарубежные юридических лица не могут быть собственниками земельных участков. Запрет не распространяется на три района Крыма – Первомайский, Красногвардейский и Белогорский, эти районы не граничат с Украиной и не имеют выхода к Черному морю. Аналогичным образом в перечень не вошел Верхнесадовский сельский совет в Нахимовском районе Севастополя..

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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