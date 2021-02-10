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Общество

В Крыму будут экспонировать «кусок ископаемого сала»

13:02 среда, 10 февраля 2021

В Центральном музее Тавриды представят «кусок ископаемого сала». Видео, в котором запечатлен будущий экспонат, разместил в Facebook руководитель музея Андрей Мальгин.

Как рассказал автор поста, на самом деле это минерал, внешне напоминающий срез сала, а видео размещено в качестве анонса предстоящей выставки.

«Это оникс, который достаточно часто находят в Крыму. Он бывает разной и самый необычной формы. В первых числах марта в Центральном музее Тавриды мы откроем большую выставку, на которой наши посетители смогут ознакомиться с геологией Крыма, исследованиями этой науки, достопримечательностями. Открытие новой экспозиции пройдет в рамках столетия Центрального музея Тавриды», - рассказал Мальгин.

Руководитель музея добавил, что «куском ископаемого сала» он хотел привлечь внимание к экспозиции.

«А эта шутка была для пробуждения внимания к нашей такой деятельности. Уже были комментарии, что Украина может дополнительно предъявить какие-то претензии на Крым, а я думаю, что тут как раз противоположно все это трактовать: ископаемое «самое древнее сало» найдено на территории Крыма. Мы тут держим первенство», - пояснил Мальгин.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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