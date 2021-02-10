«Украинское радио» восстановило вещание в Крыму

фото © Новости Крыма

Начиная с 1 февраля Первый канал «Украинского радио» возобновил вещание в средневолновом диапазоне, в том числе на Крым.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины.

«Это стало возможным благодаря тому, что Национальная общественная телерадиокомпания Украины получила в 2021 году полное финансирование», – говорится в сообщении.

Отмечается, что средневолновой передатчик «Украинского радио» в селе Луч Николаевской области мощностью 500 кВт, покрывает большую часть территории Украины и Крыма.

Ранее в Минреинтеграции Украины сообщили, что в 2021 году телерадиокомпании, которые вещают на Крымский полуостров и на Донбасс, получат из госбюджета почти 50 млн гривен.

В декабре прошлого года сигнал украинских FM-радиостанций в декабре работал только в 7 из 19 населенных пунктов Крымского полуострова, сообщала Крымская правозащитная группа.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Суд вынес приговор напавшей на журналистов жительнице Евпатории. Евпаторийский городской суд приговорил местную жительницу к условному лишению свободы за препятствование законной деятельности журналистов евпаторийского филиала телеканала «Крым 24».

Три дня в СИЗО: ялтинский журналист рассказал о своих «приключениях». Ялтинский журналист и активист Сергей Сардыко сообщил, что намерен обжаловать административный арест, который ему пришлось отбывать в ИВС в Саках по решению городского суда Ялты.

Ялтинский журналист Сардыко отсидел трое суток админареста в Саках. Ялтинский журналист и активист Сергей Сардыко ночью сообщил, что провел трое суток в изоляторе временного содержания (ИВС) в Саках после решения Ялтинского городского суда об административном аресте в отношении него.

Житель Большой Ялты стал фигурантом уголовного дела из-за нападения на журналиста. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя поселка Гаспра, который напал на оператора телерадиокомпании «Крым» во время съемок сюжета о вырубке леса в Ялтинском заповеднике.