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«Украинское радио» восстановило вещание в Крыму
фото © Новости Крыма
Начиная с 1 февраля Первый канал «Украинского радио» возобновил вещание в средневолновом диапазоне, в том числе на Крым.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины.
«Это стало возможным благодаря тому, что Национальная общественная телерадиокомпания Украины получила в 2021 году полное финансирование», – говорится в сообщении.
Отмечается, что средневолновой передатчик «Украинского радио» в селе Луч Николаевской области мощностью 500 кВт, покрывает большую часть территории Украины и Крыма.
Ранее в Минреинтеграции Украины сообщили, что в 2021 году телерадиокомпании, которые вещают на Крымский полуостров и на Донбасс, получат из госбюджета почти 50 млн гривен.
В декабре прошлого года сигнал украинских FM-радиостанций в декабре работал только в 7 из 19 населенных пунктов Крымского полуострова, сообщала Крымская правозащитная группа.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
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«Украинское радио» восстановило вещание в Крыму
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