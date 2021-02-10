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Украина предложила НАТО использовать воздушное пространство над Крымом
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Украинские власти предложили НАТО использовать воздушное пространство над Крымом и прилегающими к полуострову областями Украины.
Об этом сообщил министр инфраструктуры этой страны Владислав Криклий.
«Принимая во внимание обновленный бюллетень EASA про безопасность полетов в Симферопольском районе полетной информации (РПИ) и отмену ограничения Федерального управления гражданской авиации США на полеты в Симферопольском РПИ, мы предлагаем использовать эту часть воздушного пространства для воздушных операций НАТО по транспортировке войск, оборудования, грузов и так далее. Надеемся на поддержку НАТО в мониторинге воздушной ситуации вдоль границы с Россией», – цитирует министра его пресс-служба.
Район полетной информации – это воздушное пространство, в пределах которого обеспечивается полетно-информационное обслуживание и аварийное оповещение. Симферопольский РПИ включает Крымский полуостров и море вокруг него, а также части Херсонской и Запорожской областей Украины.
Осенью прошлого года Федеральное авиационное управление США разрешило гражданским самолетом летать над Симферопольским РПИ из-за «стабилизации ситуации с безопасностью». Но за перелеты в этом РПИ перед США будет отвечать Украина, которая фактически не имеет возможности управлять воздушным пространством над Крымским полуостровом.
Небо над Крымом сейчас охраняют в частности российские дивизионы зенитных ракетных комплексов С-400. Первый такой дивизион заступил на боевое дежурство в январе 2017 года в Феодосии, второй – в январе 2018 года в Севастополе, третий – в сентябре 2018 года в Евпатории, четвертый – в ноябре 2018 года в Джанкое.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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