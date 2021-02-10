Украина предложила НАТО использовать воздушное пространство над Крымом

фото © profytarget.ru

Украинские власти предложили НАТО использовать воздушное пространство над Крымом и прилегающими к полуострову областями Украины.

Об этом сообщил министр инфраструктуры этой страны Владислав Криклий.

«Принимая во внимание обновленный бюллетень EASA про безопасность полетов в Симферопольском районе полетной информации (РПИ) и отмену ограничения Федерального управления гражданской авиации США на полеты в Симферопольском РПИ, мы предлагаем использовать эту часть воздушного пространства для воздушных операций НАТО по транспортировке войск, оборудования, грузов и так далее. Надеемся на поддержку НАТО в мониторинге воздушной ситуации вдоль границы с Россией», – цитирует министра его пресс-служба.

Район полетной информации – это воздушное пространство, в пределах которого обеспечивается полетно-информационное обслуживание и аварийное оповещение. Симферопольский РПИ включает Крымский полуостров и море вокруг него, а также части Херсонской и Запорожской областей Украины.

Осенью прошлого года Федеральное авиационное управление США разрешило гражданским самолетом летать над Симферопольским РПИ из-за «стабилизации ситуации с безопасностью». Но за перелеты в этом РПИ перед США будет отвечать Украина, которая фактически не имеет возможности управлять воздушным пространством над Крымским полуостровом.

Небо над Крымом сейчас охраняют в частности российские дивизионы зенитных ракетных комплексов С-400. Первый такой дивизион заступил на боевое дежурство в январе 2017 года в Феодосии, второй – в январе 2018 года в Севастополе, третий – в сентябре 2018 года в Евпатории, четвертый – в ноябре 2018 года в Джанкое.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Российские системы РЭБ атаковали самолет США в Крыму. Странное поведение американских самолетов у рубежей Крымского полуострова и над российской авиабазой «Хмеймим» в Сирии могло быть вызвано воздействием систем РЭБ, использованных военнослужащими РФ, считают эксперты.

Украина проведет военные учения около Крыма. В ВСУ объявили о проведении учений у границ Крымского полуострова. Как сообщает украинское военное командование, учения носят «противодиверсионный характер».

СМИ: военный самолет США влетел в воздушное пространство Крыма. В Сети появились свидетельства нарушения американским военным самолетом воздушного пространства Крыма.

В Крыму учатся уничтожать подходящие к берегу корабли. Расчеты берегового противокорабельного ракетного комплекса (БПКРК) «Бал» Черноморского флота отработали уничтожение корабль условного противника ракетным залпом.