Происшествия
У семейной пары из Севастополя нашли 3 кг наркотиков
Полицейские задержали семейную пару из Севастополя, которые привезли партию наркотиков в Кировский район Крыма.
Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.
«В ходе личного досмотра 23-летнего мужчины обнаружено и изъято два полимерных свертка весом около двух килограммов с наркотическим средством – производное «N-метилэфедрона». Всего указанная супружеская пара оборудовала 300 «закладок» синтетических наркотических средств и разместила их на территории республики. Изъятые синтетические наркотики приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств», – говорится в сообщении.
В принадлежащем задержанным гараже произведен обыск, во время которого изъято еще около 600 граммов синтетических наркотиков и около 300 граммов марихуаны.
В отношении наркодельцов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 228 УК РФ – сбыт наркотиков в особо крупном размере с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. Им грозит наказание в виде 20 лет колонии.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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