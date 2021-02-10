У семейной пары из Севастополя нашли 3 кг наркотиков

Полицейские задержали семейную пару из Севастополя, которые привезли партию наркотиков в Кировский район Крыма.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

«В ходе личного досмотра 23-летнего мужчины обнаружено и изъято два полимерных свертка весом около двух килограммов с наркотическим средством – производное «N-метилэфедрона». Всего указанная супружеская пара оборудовала 300 «закладок» синтетических наркотических средств и разместила их на территории республики. Изъятые синтетические наркотики приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств», – говорится в сообщении.

В принадлежащем задержанным гараже произведен обыск, во время которого изъято еще около 600 граммов синтетических наркотиков и около 300 граммов марихуаны.

В отношении наркодельцов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 228 УК РФ – сбыт наркотиков в особо крупном размере с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. Им грозит наказание в виде 20 лет колонии.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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