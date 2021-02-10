Строителей аэропорта в Крыму оштрафовали за «серые» зарплаты китайцам

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Налоговые инспекторы в Крыму назначили административный штраф одной из фирм, задействованных в строительстве аэровокзального комплекса в Республике Крым.

Об этом сообщили в пресс-службе УФНС по республике.

Как пояснили в ведомстве, предприятие, которое в 2018-2019 году было занято на работах по строительству нового аэровокзального комплекса и благоустройству территории вокруг него, нанимало иностранных сотрудников из Китая. При этом зарплату им платили «через кассу предприятия», хотя законодательство четко оговаривает обязательный порядок безналичного расчета с иностранными сотрудниками. В результате предприятию «доначислили» 18,5 миллионов рублей административного штрафа.

«На сегодняшний день сумма штрафных санкций поступила в бюджет в 100-процентном объеме», - сообщили в налоговом ведомстве.

Всего в 2020 году, по информации Управления ФНС по региону, было проведено 126 проверок, касающихся соблюдения валютного законодательства, во время которых выявили 947 нарушений.

«В итоге вынесено 1 184 постановления о назначении административного наказания на общую сумму 39,6 миллиона рублей», - заключили в пресс-службе УФНС.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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