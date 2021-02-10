Власть
Строителей аэропорта в Крыму оштрафовали за «серые» зарплаты китайцам
фото © pikabu.ru
Налоговые инспекторы в Крыму назначили административный штраф одной из фирм, задействованных в строительстве аэровокзального комплекса в Республике Крым.
Об этом сообщили в пресс-службе УФНС по республике.
Как пояснили в ведомстве, предприятие, которое в 2018-2019 году было занято на работах по строительству нового аэровокзального комплекса и благоустройству территории вокруг него, нанимало иностранных сотрудников из Китая. При этом зарплату им платили «через кассу предприятия», хотя законодательство четко оговаривает обязательный порядок безналичного расчета с иностранными сотрудниками. В результате предприятию «доначислили» 18,5 миллионов рублей административного штрафа.
«На сегодняшний день сумма штрафных санкций поступила в бюджет в 100-процентном объеме», - сообщили в налоговом ведомстве.
Всего в 2020 году, по информации Управления ФНС по региону, было проведено 126 проверок, касающихся соблюдения валютного законодательства, во время которых выявили 947 нарушений.
«В итоге вынесено 1 184 постановления о назначении административного наказания на общую сумму 39,6 миллиона рублей», - заключили в пресс-службе УФНС.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крымчан, сдающих жилье туристам, призывают платить налоги. Республиканская налоговая служба рекомендовала представителям гостиничного зарегистрироваться в качестве самозанятых.
В Симферополе накрыли крупный цех по производству контрафактного алкоголя. Сотрудники полиции установили факт незаконного производства алкогольной продукции в подпольном цехе, организованном в пригороде Симферополя.
В Севастополе задержали серийного похитителя женщин. Житель Воронежской области хотел скрыться от правосудия у моря.
Крымчанину грозит четыре млн рублей штрафа за похищение птенцов. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Евпатории, который обвиняется в незаконной добыче краснокнижных животных.
В Крыму готовятся изымать землю у «иностранцев» и «зарубежных юридических лиц»
Администрация Феодосии собирается обратиться в Минимущества Крыма, чтобы узнать алгоритм действий по изъятию земельных участков из собственности «иностранцев» и «зарубежных юридических лиц».
Севастополь продлил ограничения по COVID-19
Действие режима повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса в Севастополе продлено до 28 февраля 2021 года.
Строителей аэропорта в Крыму оштрафовали за «серые» зарплаты китайцам
Налоговые инспекторы в Крыму назначили административный штраф одной из фирм, задействованных в строительстве аэровокзального комплекса в Республике Крым.
Крымчанин убил своего семилетнего сына
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту убийства семилетнего ребенка.
24 часа назад
Аномальный холод, метель и лед: в конце недели Крым ждет сюрприз от погоды
В пятницу и субботу в Республике Крым ожидается резкое изменение погоды – сильные осадки и понижение температуры.