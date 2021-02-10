Власть
Стало известно, кто купил в Крыму дачу, предназначавшуюся для Путина
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Любимую крымскую дачу Леонида Брежнева «Глициния» купили структуры банка «Россия».
Так утверждает интернет-издание «Проект» по итогам собственного расследования. Дача много лет стояла заброшенной, а сейчас там ведутся строительные работы.
Дача «Глициния» расположена в поселке Нижняя Ореанда (Большая Ялта). До революции эта территория принадлежала царской семье, парк имения остается одним из лучших на ЮБК.
В 50-х годах ХХ века в этом уголке построили государственную дачу. Первым отдыхающим стал Никита Хрущев. Брежнев, получивший дачу «по наследству», любил не только проводить там свободное время, но и устраивать встречи на высшем уровне с лидерами других стран. Отдыхал в «Глицинии» Юрий Андропов. Там же провел своей первый отпуск в роли генсека КПСС Михаил Горбачев. Но ему «Глициния», похоже, не понравилась. По распоряжению Горбачева построили госдачу №11 в Форосе, а «Глицинию» передали командованию Вооруженных Сил СССР.
В 90-е годы, после распада СССР, «Глициния» стала пансионатом, а в начале 2000-ных ее выкупили, якобы, для отдыха президента России Владимира Путина.
«На самом деле никто особенной тайны из этого не делал, – написал в книге «После Майдана. Записки президента» Леонид Кучма. – С самого начала было сказано, что дача покупается «как официальная резиденция президента России в Крыму». Контракт заключили с госуправлением делами президента РФ. Позже покупателем стал российский «Внешторгбанк».
Напомним, эта история началась в ноябре 2004 года: ВТБ заключил сделку о покупке дачи за 77,9 млн гривен или 15 млн долларов по тогдашнему курсу.
Однако весной 2005 года Виктор Ющенко, победив на президентских выборах, потребовал контракт с Москвой разорвать, а аванс – треть полной суммы сделки – вернуть ВТБ. Суды длились 3 года и, в конце концов, сделку аннулировали. Бывший глава СБУ Геннадий Москаль даже утверждал, что именно из-за «Глицинии» между Россией и Украиной разгорелся первый газовый конфликт.
В 2014 году дачу передали Федеральной службе охраны, а в 2016-м – Распорядительной дирекции имущества Республики Крым. В 2019 году «Глицинию» выставили на продажу и отдали за 1 млрд 200 млн рублей некой российской компании.
Позже выяснилось, что обладателем 26 гектаров земли (одна часть которой относится к памятнику садово-паркового искусства «Малый Ливадийский парк», а другая – к ботаническому заказнику «Южнобережные дубравы») и зданий общей площадью 14,5 тыс квадратных метров (4 спальных и 1 лечебный корпуса, 4 открытых и 1 крытый бассейны, летний домик, бар, климатопавильон, оранжерея и так далее) стало АО «Ореанда-12», зарегистрированное за восемь месяцев до до аукциона.
Во время оформления сделки генеральным директором был указан москвич Янис Эрманис, который лично представил необходимую сумму (напомним – 1,2 млрд рублей) на приобретение сделки. Откуда у Эрманиса взялись такие средства, до сих пор неизвестно.
«Проект» разыскал человека с таким именем в одном из отдаленных районов Москвы: человек преподает единоборства, живет скромно, но то, что именно он купил «Глицинию», не отрицает, правда, от других комментариев на эту тему категорически отказывается.
Впрочем, Эрманис управлял АО «Ореанда-12» недолго: он уволился практически сразу же после приобретения бывшей госдачи.
Но держателем реестра акций «Ореанды-12» с момента регистрации является петербургская компания «Центр учета и регистрации» (ЦУР), созданная в 2014 году как регистратор банка «Россия», основным акционером которого является друг президента РФ Юрий Ковальчук.
«ЦУР держит реестры акционеров самого банка «Россия» и «Национальной медиа группы», – пишет «Проект», – а также почти всех подконтрольных Ковальчуку крымских активов:
– АО «Массандра». В приобретенное у государства в декабре 2020 года предприятие входят девять независимых винзаводов с оборудованием и старинными подвалами и самая большая в мире коллекция вин, насчитывающая 1 млн бутылок. В аренде у предприятия – 4 тысячи гектаров крымских виноградников;
– АО «Оптима», выкупившее у иностранных владельцев «Инкерманский завод марочных вин» в Севастополе, и АО «Агрофирма Черноморец», которому принадлежат виноградники завода;
– АО «Завод шампанский вин «Новый Свет»», выкупившее у крымских властей в 2017 году одноименный винзавод;
– АО «Мое вино», управляющее не только «Инкерманом», «Массандрой» и «Новым Светом», но и «Усадьбой Дивноморское» в Краснодарском крае – той самой, где расположен самый знаменитый из «дворцов Путина»;
– АО «Генбанк» – один из трех крупных крымских банков, работающих на полуострове под санкциями».
В Ялте «Глицинию» называют «путинской дачей» и утверждают, что в последнее время на ее территории развернулась большая стройка: шум работ хорошо слышен в Ливадийском парке, а на дороге ведущей к «Глицинии» периодически видят строительную технику. Официальной информации, о том что происходит на бывшей госдаче и кто там будет отдыхать, нет.
В тексте использованы материалы: Новый день
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