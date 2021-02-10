Смертность в Севастополе за год выросла на 7 процентов

Смертность в Севастополе в 2020 году на 7,4% превышает показатели 2019 года – в прошлом году умерло 6246 севастопольцев, следует из материалов Росстата.

Это заметно больше числа умерших в 2019 году, когда от разных причин в Севастополе скончалось 5815 жителей. Сильнее всего в России смертность выросла в Дагестане – на 34%.

Стоит отметить, что по росту смертности Севастополь входит в тройку самых оптимистичных регионов – кроме города-героя, сравнимыми показателями роста в районе 7% могут похвастаться только Адыгея и Бурятия.

Коронавирус в общей статистике смертей Севастополя занимает достаточно незначительную долю – менее 4%. По состоянию на 30 декабря 2020 года число умерших с подтвержденным заражением COVID-2019 в Севастополе с начала года составляло 234 человека.

К 7 февраля 2021 года новой коронавирусной инфекцией в городе заболело 10384 человека, выздоровели 9304 человека, умерло – 417.

В тексте использованы материалы: Форпост

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