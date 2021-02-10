Власть
Школьников Севастополя учат самообороне в интернете
Проект по защите детей запустили региональные чиновники.
Севастопольских школьников учат защищать себя в виртуальном пространстве. В рамках подобного обучения в школе № 38 имени Николая Васильевича Челнокова прошел «Урок цифры», сообщает телеканал «Независимое телевидение Севастополя». Всероссийская акция проходит в разных регионах страны с 8 по 22 февраля. Очередной урок – по теме «Приватность в цифровом мире».
«Вот в таких вот штучках – это смартфоны – находится вся наша жизнь фактически. Он хранит данные о наших передвижениях, о наших банковских картах. В нем хранятся наши фотографии. Так вот для того, чтобы защищать свои данные, необходимо точно знать, как они сохраняются и как они передаются. Собственно, об этом и был сегодняшний урок», – рассказывает Александра Осипова, директор департамента цифрового развития.
Урок для школьников разработали специалисты «Лаборатории Касперского». Занятия представлены видеолекциями и тренажерами разного уровня сложности – например, необходимо определить, какие персональные данные предпочтительно скрыть от посторонних и какие разрешения не следует давать приложениям на смартфоне.
Онлайн-игры предусмотрены для трех возрастных групп – ребятам в младшей, средней и старшей школах. В Севастополе первый «Урок цифры» преподали ученикам 7-го класса.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
Уволенная после жалобы в соцсетях Развожаева учитель обратится в суд. Преподаватель уверена, что ее лишили работы за публичное недовольство низкой зарплатой, а затем оклеветала медиаобслуга губернатора Севастополя.
Учителя сына Развожаева уволили после жалобы на низкую зарплату. Обращение к губернатору Севастополя через его профиль в соцсетях обернулось для преподавателя лишением работы и допросом у силовиков.
В Крыму пообещали начать строить сразу 16 детсадов. Всего в этом году к строительству запланировано 16 детских садов на территории разных муниципальных образований Крыма.
В Крыму определили стоимость путевок в детские лагеря. В Республике Крым утвердили среднюю стоимость путевок для отдыха в детских лагерях региона.
В Симферополе из-за аварии ряд улиц остались без водоснабжения
В Симферополе в среду, 10 февраля, без водоснабжения остались несколько улиц, сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на ГУП «Вода Крыма».
Власти Крыма сокращают количество ковидных коек в больницах
Министерство здравоохранения Крыма сокращает количество коек, развернутых для лечения пациентов с коронавирусом.
Аксенов призвал крымчан еще чуть-чуть потерпеть
Глава Крыма Сергей Аксенов отметил в регионе ухудшение дисциплины в плане соблюдения мер по COVID-19 и призвал крымчан соблюдать требования Роспотребнадзора.
Крымчанин убил своего семилетнего сына
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту убийства семилетнего ребенка.
16 часов назад
Что происходит с ценами на «вторичку» в Крыму
18 часов назад
Синоптики предупредили о резком похолодании в Крыму
16 часов назад
В Крыму продают билеты на незаконный фестиваль
24 часа назад
Медики подтвердили 147 новых случаев коронавируса в Крыму
Новая коронавирусная инфекция подтверждена за сутки у 147 человек в Крыму.