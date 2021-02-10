Школьников Севастополя учат самообороне в интернете

Проект по защите детей запустили региональные чиновники.

Севастопольских школьников учат защищать себя в виртуальном пространстве. В рамках подобного обучения в школе № 38 имени Николая Васильевича Челнокова прошел «Урок цифры», сообщает телеканал «Независимое телевидение Севастополя». Всероссийская акция проходит в разных регионах страны с 8 по 22 февраля. Очередной урок – по теме «Приватность в цифровом мире».

«Вот в таких вот штучках – это смартфоны – находится вся наша жизнь фактически. Он хранит данные о наших передвижениях, о наших банковских картах. В нем хранятся наши фотографии. Так вот для того, чтобы защищать свои данные, необходимо точно знать, как они сохраняются и как они передаются. Собственно, об этом и был сегодняшний урок», – рассказывает Александра Осипова, директор департамента цифрового развития.

Урок для школьников разработали специалисты «Лаборатории Касперского». Занятия представлены видеолекциями и тренажерами разного уровня сложности – например, необходимо определить, какие персональные данные предпочтительно скрыть от посторонних и какие разрешения не следует давать приложениям на смартфоне.

Онлайн-игры предусмотрены для трех возрастных групп – ребятам в младшей, средней и старшей школах. В Севастополе первый «Урок цифры» преподали ученикам 7-го класса.

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