Северная сторона в Севастополе станет отдельным муниципалитетом

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Власти Севастополя планируют создать новый муниципальный округ на Северной стороне города.

Об этом заявил директор Департамента внутренней политики Сергей Бездольный, сообщает пресс-служба правительства города.

По словам чиновника, это решение долго обсуждалось с общественностью, поскольку правительство много лет получало обращения от жителей Северной стороны о необходимости создания там отдельного органа власти.

«Они (обращения – ред.) и стали основой для принятия такого решения. Кроме того, имеет значение и географическое расположение: территория Нахимовского муниципалитета разделена бухтой, и транспортная составляющая здесь также играет важную роль», - отметил Бездольный.

Решение также планируют обсудить на общественных слушаниях, дату которых назначат на ближайшей сессии Нахимовского муниципалитета.

«Предлагается, что новый муниципалитет объединит такие территории как площадь Захарова, Любимовка, совхоз имени Софьи Перовской, микрорайоны Голландия и Мекензиевы горы», - пояснил чиновник, заверив, что все пожелания и мнения горожан также будут учтены.

Если решение окончательно будет принято, то уже этой осенью в единый день голосования пройдут выборы в новый муниципалитет.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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