Севастополь продлил ограничения по COVID-19

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Действие режима повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса в Севастополе продлено до 28 февраля 2021 года.

Соответствующий указ, подписанный губернатором города Михаилом Развожаевым, опубликован на официальном портале правительства города.

В соответствии с последней редакцией указа от 17 марта 2020 года, который ввел ограничения на территории города, в Севастополе до конца февраля продлевается обязательное требование о ношении масок в помещениях и о соблюдении социальной дистанции. Гражданам старше 65 лет по-прежнему желательно минимизировать контакты, однако это ограничение носит рекомендательный, а не обязательный характер.

Кроме того, до 28 февраля был продлен запрет на работу кружков и секций, на проведение досуговых мероприятий в социальных учреждениях и на организацию выезда детских групп за пределы Крымского полуострова для участия в каких бы то ни было мероприятиях и соревнованиях.

С другой стороны, с 1 февраля в городе кинотеатрам и театрам при условии заполняемости залов не более 30%. Также в городе можно проводить экскурсии на открытом воздухе без ограничения количества участников. Спортивные состязания со зрителями на открытом воздухе разрешены при заполняемости трибун на 50%, в закрытых помещениях – при заполняемости в 30%.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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