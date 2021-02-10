Водный кризис
Развитие сюжета: В Симферополе из-за аварии ряд улиц остались без водоснабжения ● Новый график: воду в Алуште будут давать дважды в сутки ● Крымские ученые настаивают на альтернативных способах получения воды ● В Крыму не хватает насосов для перекачки воды из скважин ● «Использовать сточные воды»: крымский ученый рассказал о дополнительных источниках воды
Севастополь прекратил забор воды из Инкермана и озера у горы Гасфорта
Подача воды в Севастополь из карьера в Инкермане и из озера у горы Гасфорта была прекращена. За весь период забора воды эти источники дали городу больше 423 тысяч кубометров воды.
Об этом сообщили в департаменте городского хозяйства правительства Севастополя.
К началу февраля запасы Чернореченского водохранилища благодаря снегу и дождям смогли частично восстановиться. В данный момент самый главный источник воды для города пополнился до 15,6 миллиона кубометров, это примерно четверть от проектного объема.
Таким образом, запасы воды в Чернореченском водохранилище сопоставимы с ситуацией на конец октября – тогда в нем также оставалось около 15,6 миллиона кубометров, и этого объема, по словам Владимира Базарова, на тот момент бывшего вице-губернатором Севастополя, городу хватило бы на три месяца.
Чтобы увеличить этот срок и растянуть запасы воды до момента запуска водозабора на Бельбеке, который начали строить в середине октября 2020 года, власти города под руководством правительства России, разработавшего специальный комплекс мер по водоснабжению полуострова, в декабре начали забор воды из других источников на территории Севастополя.
По данным департамента городского хозяйства, за это время из Кадыковского карьера в Балаклаве забрали более 742 тысяч кубометров воды, из карьера в Инкермане – более 132 тысяч кубометров, из озера у Гасфорты – более 292 тысяч кубометров. Вся вода перегонялась на водопроводные очистные сооружения и оттуда поступала в систему водоснабжения города. Это дало возможность аккумулировать запасы в Чернореченском водохранилище.
В данный момент на завершающей стадии находится строительство водозабора на Бельбеке, объект, по расчетам подрядчика и городских властей, должен быть запущен к 1 марта. Благодаря этой системе Севастополь сможет получать еще до 50-60 тысяч кубометров воды в сутки. В результате, ситуация с обеспеченностью водой в Севастополе на данный момент обстоит лучше, чем в Республике Крым, где, несмотря на осадки, основные источники воды для Симферополя и его окрестностей – Симферопольское и Партизанское водохранилища – пока даже не начали восстанавливаться.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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