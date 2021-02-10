Семь моряков привезли в Крым коронавирус из Мавритании

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Коронавирус выявлен у семи моряков, прибывших в Крым из Мавритании.

Об этом сегодня на заседании оперативного штаба по коронавирусу сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

«У нас заехала группа моряков, сменившихся с судна. Это группа из Мавритании, их семь человек. По результатам тестирования у них выявлена новая коронавирусная инфекция, они все жители Керчи. Все мероприятия в отношении них проводятся в полном объеме», – сказала Пеньковская.

Она добавила, что в Крым также вернулись граждане России из Великобритании, сейчас они находятся на карантине. «По информации, которая сегодня поступает, у них жесткий 14-дневный карантин с момента пересечения государственной границы. Их паспортные данные переданы в МВД, и контроль за ними очень жесткий. Это предусмотрено сегодня действующими нормативно-правовыми документами», – подчеркнула Пеньковская.

По ее словам, за последнюю неделю в Крыму увеличилось число случаев завоза коронавирусной инфекции.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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