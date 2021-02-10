Общество
Прогноз погоды в Крыму на среду 10 февраля
Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 10 февраля.
Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - туман (местами туман), уровень опасности желтый, ветер (юго-западный 15-20 м/с), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (юго-западный 15-20 м/с), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (юго-западный 15-20 м/с), уровень опасности желтый. В горах Крыма - ветер (юго-западный 15-20 м/с), уровень опасности желтый, туман (местами туман), уровень опасности желтый.
В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 9 до 11, ночью от 7 до 9 градусов. Ветер юго-западный 23 км/час, возможны порывы до 62 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 96 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.
В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 10 до 11, ночью около 10 градусов. Ветер юго-западный 12 км/час, возможны порывы до 38 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 88 до 100 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.
В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 10 до 11, ночью от 10 до 11 градусов. Ветер юго-западный 27 км/час, возможны порывы до 68 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 78 до 95 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.
В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 9 до 12, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер юго-западный 16 км/час, возможны порывы до 47 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 85 до 99 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.
В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 7 до 11, ночью около 6 градусов. Ветер южный 17 км/час, возможны порывы до 38 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 84 до 99 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.
В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 9 до 11, ночью от 7 до 9 градусов. Ветер юго-западный 29 км/час, возможны порывы до 72 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 85 до 99 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.
В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 5 до 13, ночью от 3 до 5 градусов. Ветер юго-западный 23 км/час, возможны порывы до 62 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 80 до 93 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.
В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 4 до 11, ночью от 2 до 4 градусов. Ветер юго-западный 27 км/час, возможны порывы до 59 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 86 до 97 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.
На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 5 до 7, ночью около 5 градусов. Ветер юго-западный 12 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 87 до 100 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.
На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 6 до 8, ночью около 6 градусов. Ветер юго-западный 8 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 79 до 100 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 5 до 10 градусов тепла. По городам: в Алуште - 10, в Евпатории - 8, на мысе Казантип в Азовском море - 7, в Керчи - 7, в Николаевке - 9, в Севастополе - 10, в Судаке - 9, на Тарханкуте - 7, в Феодосии - 8, в Ялте - 10 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 9, в Египте - 24, на Кипре - 18, в Одессе - 4, в Сочи - 11, в Турции - 18, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.
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