Половина воды в Большой Ялте уходит в землю

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Чтобы решить данную проблему, администрация города совместно с водоканалом разработала подробный план реконструкции и модернизации водопроводных сетей. Данное предложение уже передано в Совет министров республики на рассмотрение.

Об этом на совещании по вопросам водоснабжения заявила глава администрации Ялты Янина Павленко.

«50%, к сожалению, потеря воды это как раз наши сети (…) Нами совместно с водоканалом была выполнена огромная работа. Мы проанализировали состояние всех сетей водоснабжения и водоотведения, и подготовили обращение (в Совет министров РК, – ред.) по ремонту, реконструкции, а также обустройству сетей», — сообщила Павленко.

Также она напомнила, что некоторые населенные пункты Большой Ялты (Голубой залив, Оползневое) все еще не имеют централизованного водоснабжения.

«Все это подготовлено в едином проекте и отправлено в адрес Совета министров РК. Это для нас сегодня приоритетный вопрос устранять потери воды», — уточнила Павленко.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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