Поезд из Симферополя в Адлер отменен

Компания-перевозчик поездов в Крым «Гранд Сервис Экспресс» отменила один из поездов на полуостров, а маршрут другого скорректировала до апреля.

Об этом рассказали в пресс-службе оператора.

«В расписание движения поезда «Симферополь - Кисловодск - Симферополь» внесены изменения до 8 апреля. Это связано с инфраструктурными работами на железной дороге. При этом поезд 315/316 Симферополь - Адлер отменен в связи с корректировкой маршрутной сети компании», - рассказали в пресс-службе.

При этом сроки корректировки маршрутной сети в компании пока не уточнили.

Ранее оператор перевозок сообщил, что за год с открытия пассажирских ж/д перевозок в Крым поезда перевезли через Крымский мост более миллиона пассажиров.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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