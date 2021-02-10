Власть
Поезд из Симферополя в Адлер отменен
Компания-перевозчик поездов в Крым «Гранд Сервис Экспресс» отменила один из поездов на полуостров, а маршрут другого скорректировала до апреля.
Об этом рассказали в пресс-службе оператора.
«В расписание движения поезда «Симферополь - Кисловодск - Симферополь» внесены изменения до 8 апреля. Это связано с инфраструктурными работами на железной дороге. При этом поезд 315/316 Симферополь - Адлер отменен в связи с корректировкой маршрутной сети компании», - рассказали в пресс-службе.
При этом сроки корректировки маршрутной сети в компании пока не уточнили.
Ранее оператор перевозок сообщил, что за год с открытия пассажирских ж/д перевозок в Крым поезда перевезли через Крымский мост более миллиона пассажиров.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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