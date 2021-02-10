Власть
От трассы «Таврида» обещают построить четыре съезда к побережью
В рамках Федеральной целевой программы от трассы «Таврида» будут построены съезды к берегу моря, сообщил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.
«В рамках новой программы к «Тавриде» подразумевается четыре подъезда к побережью. То есть это будут полноценные четырехполосные дороги. Кроме этих крупных объектов еще предусмотрены десятки мелких дорожных объектов, связанных с ремонтом, новым строительством, расширением, чтобы дойти практически до всех основных населенных пунктов и всю уличную дорожную сеть, особенно Симферополя, Севастополя, привести в порядок», — цитирует Хуснуллина kianews24.ru.
Чиновник не уточнил, в каких именно регионах Крыма будут построены такие съезды.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Чеченцы построят приемник жидких отходов в Феодосии. В феодосийском поселке Приморский в 2021-м году начнется строительство сливной станции для приема жидких бытовых отходов.
В КФУ начали подготовку военных медиков. Военный учебный центр КФУ начал готовит работников медицинской службы, сообщает пресс-служба вуза.
Проект опреснителя морской воды для снабжения Ялты обойдется в 3,3 млрд рублей. МинЖКХ Крыма сообщило, что оценивает стоимость проекта строительства установки по опреснению морской воды в Ялте в 3,3 млрд рублей.
В Евпатории пообещали создать школу зимних видов спорта. Российский фигурист Илья Авербух планирует создать школу зимних видов спорта в Евпатории.
В Симферополе из-за аварии ряд улиц остались без водоснабжения
В Симферополе в среду, 10 февраля, без водоснабжения остались несколько улиц, сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на ГУП «Вода Крыма».
Власти Крыма сокращают количество ковидных коек в больницах
Министерство здравоохранения Крыма сокращает количество коек, развернутых для лечения пациентов с коронавирусом.
Аксенов призвал крымчан еще чуть-чуть потерпеть
Глава Крыма Сергей Аксенов отметил в регионе ухудшение дисциплины в плане соблюдения мер по COVID-19 и призвал крымчан соблюдать требования Роспотребнадзора.
Крымчанин убил своего семилетнего сына
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту убийства семилетнего ребенка.
16 часов назад
Что происходит с ценами на «вторичку» в Крыму
18 часов назад
Синоптики предупредили о резком похолодании в Крыму
16 часов назад
В Крыму продают билеты на незаконный фестиваль
24 часа назад
Медики подтвердили 147 новых случаев коронавируса в Крыму
Новая коронавирусная инфекция подтверждена за сутки у 147 человек в Крыму.