От трассы «Таврида» обещают построить четыре съезда к побережью

В рамках Федеральной целевой программы от трассы «Таврида» будут построены съезды к берегу моря, сообщил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.

«В рамках новой программы к «Тавриде» подразумевается четыре подъезда к побережью. То есть это будут полноценные четырехполосные дороги. Кроме этих крупных объектов еще предусмотрены десятки мелких дорожных объектов, связанных с ремонтом, новым строительством, расширением, чтобы дойти практически до всех основных населенных пунктов и всю уличную дорожную сеть, особенно Симферополя, Севастополя, привести в порядок», — цитирует Хуснуллина kianews24.ru.

Чиновник не уточнил, в каких именно регионах Крыма будут построены такие съезды.

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