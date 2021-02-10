Нынешняя зима бьет рекорды по температурным перепадам

фото © Новости Крыма

Нынешняя зима отличается частыми и резкими перепадами температур.

Об этом «Известиям» рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Одним из наиболее характерных признаков зимы сезона-2020/21 стала более частая и резкая смена погодных процессов. В качестве примера: на юге России в январе и феврале в отдельные дни фиксировали рекордное тепло – до +20 градусов, которое мгновенно сменялось обильными снегопадами, когда выпадало по 20 см снега. А на Урале и в Приволжье морозы до –30 градусов резко сменялись околонулевой температурой и дождями», – отметил специалист.

В свою очередь, директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы России Алексей Кокорин отметил, что зима теплеет примерно со скоростью 0,5 градуса за десятилетие, но при этом наблюдается большая межгодовая изменчивость. Например, в прошлом году зима выдалась рекордно теплой, а в этом – заметно холоднее. Так будет происходить и дальше, считает он.

«По мере того как теплеет Арктика, граница между северной полярной областью и умеренными широтами становится более подвижной. Вторжение воздушных масс с Арктики и с юга наблюдалось всегда, но сейчас этот процесс стал более интенсивным. Поэтому мы видим непривычно резкую перемену погоды. И действительно, размах порой достигает 20 градусов за один-два дня», – подтвердил эксперт.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крым попал в зону риска из-за непогоды. Из-за плохих погодных условий в Крыму и в ряде других российских регионов возможны сбои в работе систем жизнеобеспечения населения, предупредили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

Прогноз погоды в Крыму на среду 10 февраля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 10 февраля.

Синоптики предупредили о резком похолодании в Крыму. Резкое похолодание ожидается в Крыму с 13 февраля.

Прогноз погоды в Крыму на вторник 9 февраля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 9 февраля.