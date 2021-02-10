Названы самые проблемные регионы Крыма по COVID-19

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В Крыму самая сложная ситуация по COVID-19 сложилась в Алуште, Кировском и Красногвардейском районах, где уровень заболеваемости превышает средний по республике на 80-200%.

Об этом сообщила главный санитарный врач Крыма Наталья Пеньковская на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

«Среднереспубликанский показатель заболеваемости за неделю составил 52,3 на 100 тысяч населения. В первую группу регионов, где самая нестабильная и сложная ситуация, входят Алушта, Кировский и Красногвардейский районы. Здесь показатели заболеваемости выше среднего по республике от 80 до 200%», – сказала она.

В Бахчисарайском, Ленинском и Советском районах уровень заболеваемости выше среднекрымского на 50%. Кроме того, по словам руководителя ведомства, с предыдущей недели продолжается рост заболеваемости в Армянске и Судаке.

В то же время, за неделю с трех до восьми увеличилось количество регионов, где наблюдается снижение темпов заболеваемости COVID-19, добавила Пеньковская.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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