Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: COVID-19 выявлен у 89 человек в Севастополе, четверо скончались ● Власти Крыма сокращают количество ковидных коек в больницах ● Власти хотят привить 40 процентов крымчан ● Аксенов призвал крымчан еще чуть-чуть потерпеть ● Семь моряков привезли в Крым коронавирус из Мавритании
Названы самые проблемные регионы Крыма по COVID-19
фото © gazetauzao.ru
В Крыму самая сложная ситуация по COVID-19 сложилась в Алуште, Кировском и Красногвардейском районах, где уровень заболеваемости превышает средний по республике на 80-200%.
Об этом сообщила главный санитарный врач Крыма Наталья Пеньковская на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.
«Среднереспубликанский показатель заболеваемости за неделю составил 52,3 на 100 тысяч населения. В первую группу регионов, где самая нестабильная и сложная ситуация, входят Алушта, Кировский и Красногвардейский районы. Здесь показатели заболеваемости выше среднего по республике от 80 до 200%», – сказала она.
В Бахчисарайском, Ленинском и Советском районах уровень заболеваемости выше среднекрымского на 50%. Кроме того, по словам руководителя ведомства, с предыдущей недели продолжается рост заболеваемости в Армянске и Судаке.
В то же время, за неделю с трех до восьми увеличилось количество регионов, где наблюдается снижение темпов заболеваемости COVID-19, добавила Пеньковская.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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