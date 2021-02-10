Медики подтвердили 147 новых случаев коронавируса в Крыму

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Новая коронавирусная инфекция подтверждена за сутки у 147 человек в Крыму.

Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава Крыма Сергей Аксенов.

«За 9 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 147 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 14 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 93 выявлены при обращении за медицинской помощью, 52 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 случая завозные из-за рубежа», – написал Аксенов.

Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 33 708 человек. Выздоровевших за весь период 29 198 человек, умерло 819 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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В Ялте снизилась смертность от Covid-19. Медики Федерального медико-биологического агентства, командированные в Крым для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, 1 февраля 2021 года покинули полуостров.

COVID-19 выявлен у 91 человека в Севастополе, четверо скончались. Новая коронавирусная инфекция выявлена в Севастополе за сутки у 91 человека.

Семь человек с COVID-19 умерли в Крыму за сутки. Семь пациентов с коронавирусом скончались в Крыму за прошедшие сутки.

Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму. За 8 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 120 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 4 случая с бессимптомным течением заболевания.