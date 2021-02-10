Происшествия
Крыму сказали готовиться к большим пожарам
фото © АиФ Крым
По прогнозу, в марте на территории Крыма и еще ряда регионов будет велика вероятность возникновения лесных пожаров, сообщает пресс-служба «Авиалесоохраны».
Отмечается, что в зоне риска находятся также запад Краснодарского края, восточная часть Оренбургской области и юг Республики Башкортостан.
Кроме того, по данным ведомства, лесные пожары могут возникнуть на территории Уральского федерального округа (южная часть Челябинской области); Сибирского федерального округа (южная часть Республики Алтай и восточная часть Республики Тыва); Дальневосточного федерального округа (юго-западная часть Забайкальского края, юго-восточная часть Приморского края).
При этом в апреле подобные риски будут присутствовать еще в ряде других регионов.
Среди них - Ингушетия, Чеченская Республика, Астраханская область и другие.
В «Авиалесоохране» напомнили, что в 2020 году наибольший урон лесные пожары нанесли Республике Саха-Якутия. Там огнем было уничтожено 6,3 млн гектаров земли.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Под Симферополем три часа тушили пожар в жилом доме. В селе Пионерское Симферопольского района три часа тушили пожар.
Крымчанин разбил окно в машине скорой помощи и напал на фельдшера. В Бахчисарае сотрудники Росгвардии задержали 23-летнего мужчину, который напал на фельдшера скорой помощи.
Море выбросило на крымский берег тушки свиней. Находка шокировала и испугала крымчан.
В Крыму зараженная бешенством собака напала на ребенка. Зараженная бешенством собака напала на ребенка в частном доме в пгт Куйбышево Бахчисарайского района Крыма.
В Симферополе из-за аварии ряд улиц остались без водоснабжения
В Симферополе в среду, 10 февраля, без водоснабжения остались несколько улиц, сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на ГУП «Вода Крыма».
Власти Крыма сокращают количество ковидных коек в больницах
Министерство здравоохранения Крыма сокращает количество коек, развернутых для лечения пациентов с коронавирусом.
Аксенов призвал крымчан еще чуть-чуть потерпеть
Глава Крыма Сергей Аксенов отметил в регионе ухудшение дисциплины в плане соблюдения мер по COVID-19 и призвал крымчан соблюдать требования Роспотребнадзора.
Крымчанин убил своего семилетнего сына
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту убийства семилетнего ребенка.
16 часов назад
Что происходит с ценами на «вторичку» в Крыму
18 часов назад
Синоптики предупредили о резком похолодании в Крыму
16 часов назад
В Крыму продают билеты на незаконный фестиваль
24 часа назад
Медики подтвердили 147 новых случаев коронавируса в Крыму
Новая коронавирусная инфекция подтверждена за сутки у 147 человек в Крыму.