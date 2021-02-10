Крыму сказали готовиться к большим пожарам

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По прогнозу, в марте на территории Крыма и еще ряда регионов будет велика вероятность возникновения лесных пожаров, сообщает пресс-служба «Авиалесоохраны».

Отмечается, что в зоне риска находятся также запад Краснодарского края, восточная часть Оренбургской области и юг Республики Башкортостан.

Кроме того, по данным ведомства, лесные пожары могут возникнуть на территории Уральского федерального округа (южная часть Челябинской области); Сибирского федерального округа (южная часть Республики Алтай и восточная часть Республики Тыва); Дальневосточного федерального округа (юго-западная часть Забайкальского края, юго-восточная часть Приморского края).

При этом в апреле подобные риски будут присутствовать еще в ряде других регионов.

Среди них - Ингушетия, Чеченская Республика, Астраханская область и другие.

В «Авиалесоохране» напомнили, что в 2020 году наибольший урон лесные пожары нанесли Республике Саха-Якутия. Там огнем было уничтожено 6,3 млн гектаров земли.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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