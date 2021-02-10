Происшествия
Крымчанина будут судить за зверское убийство сожительницы
В Бахчисарае 42-летний местный житель предстанет перед судом по обвинению в жестоком убийстве сожительницы, сообщила пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.
«Установлено, что 12 декабря 2020 года в квартире дома по улице Комсомольцев Бахчисарая во время семейного застолья между гражданскими супругами произошла ссора, в ходе которой мужчина сначала избил сожительницу, а после нанес ножом 28 ударов в различные части тела», – говорится в сообщении.
Злоумышленника задержали сотрудники правоохранительных органов. По ходатайству следствия суд заключил мужчину под стражу. Свою вину в инкриминируемом преступлении он признал.
Уголовное дело направлено прокурору с целью изучения, утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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