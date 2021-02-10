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Власть

Крымчан, сдающих жилье туристам, призывают платить налоги

09:07 среда, 10 февраля 2021

Республиканская налоговая служба рекомендовала представителям гостиничного зарегистрироваться в качестве самозанятых.

«Представителям гостиничного бизнеса еще раз напомнили о возможности регистрации в качестве самозанятых, о том, какой категории налогоплательщиков подходит специальный налоговый режим и о его преимуществах. Речь идет, в том числе, и о выгодных налоговых ставках: — 4%, если услуги оказываются физическим лицам и 6%, если юридическим», — комментируют в ФНС.

Ранее министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко назвал курортный сезон 2020 года успешным. По данным министерства курортов и туризма Крыма, туристический поток стал быстро восстанавливаться после того, как были сняты ограничения на поездки по стране.

В целом же, падение турпотока в этом году предварительно оценивается в 10-12%. Падения доходов Крыма от турсферы в министерстве не ожидают.

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