Крым попал в зону риска из-за непогоды

Из-за плохих погодных условий в Крыму и в ряде других российских регионов возможны сбои в работе систем жизнеобеспечения населения, предупредили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

«В результате воздействий комплекса неблагоприятных метеоявлений специалисты института прогнозируют с высокой вероятностью возникновение ЧС и происшествий, связанных с нарушением систем жизнеобеспечения населения Камчатского края, Магаданской области, республик Крым и Адыгея, Краснодарского края и всей территории Северо-Кавказского федерального округа», — говорится в сообщении.

Ученые порекомендовали региональным подразделениям Росгидромета оперативно доводить информацию о прогнозируемой опасной погоде для принятия своевременных мер.

Ранее в МЧС предупредили, что в первой декаде февраля синоптики прогнозируют обилие осадков в ряде российских регионов, в том числе и в Крыму. Из-за этого существует вероятность переувлажнения почвы и подтопления пониженных участков местности

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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Зима вернется: главный синоптик Крыма пообещала морозные выходные. В течение начавшейся рабочей недели в Крыму будет тепло, а к выходным на полуостров вернутся морозы.

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