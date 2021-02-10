Власть
Константинов уверен, что в Украине «русские люди живут в страхе»
фото © Новости Крыма
Спикер парламента Крыма Владимир Константинов убежден, что в Украине «преследуют крымчан», а «русские живут в страхе».
Об этом он сказала на встрече с россиянкой Марией Бутиной, которая ранее была осуждена, а затем депортирована из США. В России она стала членом Общественной палаты.
«С проблемой уголовного преследования со стороны соседнего государства столкнулись тысячи крымчан. Нет точных данных, сколько наших земляков держат в застенках без возможности связаться с родными. Притом в таком же постоянном страхе живут и русские люди в Украине. Необходимо предпринимать реальные шаги с привлечением федеральных ведомств и структур, чтобы бороться за своих», – цитирует Констатинова его пресс-служба.
Реакции украинских властей на такие высказывания пока не было.
Ранее Константинов высказывал опасения относительно возобновления подачи днепровской воды в Крым, указав на то, что эту воду могут «отравить».
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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