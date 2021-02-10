Какой сегодня праздник 10 февраля

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Сегодня, 10 февраля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День памяти А. С. Пушкина

Фото pixabay.com

10 февраля 1837 года не стало великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Ему было всего 37 лет. Он скончался от смертельного ранения, которое получил во время дуэли с Дантесом.

Обстоятельства, приведшие к гибели нашего великого национального поэта, по сей день остаются загадкой. Исследователи бьются над вопросом, была ли дуэль Пушкина с Дантесом следствием хорошо продуманного заговора против поэта, и не находят однозначного ответа.

День дипломатического работника в России

Фото tass.ru

Профессиональный праздник — День дипломатического работника, отмечаемый в России ежегодно 10 февраля, установлен Указом Президента Российской Федерации № 1279 от 31 октября 2002 года в ознаменование 200-летнего юбилея Министерства иностранных дел России.

В настоящее время Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД России) — это федеральный орган исполнительной власти РФ, осуществляющий государственное управление в области отношений России с иностранными государствами и международными организациями. Оно подведомственно Президенту Российской Федерации.

Поэтому не удивительно, что в свой профессиональный праздник все сотрудники и ветераны Министерства иностранных дел Российской Федерации получают поздравления не только от друзей и коллег, но и от высшего руководства страны. Отмечаются наградами сотрудники дипломатической службы, ветераны. Во всех учреждениях ведомства проходят торжественные и памятные мероприятия.

Ефрем - Сверчковый заступник

Церковь в этот день почитает Ефрема Сирина - одного из учителей церкви 4 века, христианского богослова и поэта. Первое место среди сочинений Ефрема занимают его толкования Святого Писания.

Также сегодня, 10 февраля, отмечают такие праздники:

- День памяти преподобного Ефрема Сирина

- День рождения утюга

- День рассматривания лиц

- Всемирный день зернобобовых культур (World Pulses Day)

- День матери в Норвегии

- День зонтика (National Umbrella Day) в США

- День пирожного с сырным кремом в США

- День Фенкил в Эритреи

- День кораблекрушения святого Павла

- День курдских писателей в Ираке

- День памяти жертв фойб в Италии

Сегодня именины празднуют: Домна, Георгий, Феодосий, Исаакий, Ефрем, Маркиана, Палладий, Плутодор, Хариса.

Что происходило 10 февраля в прошлые годы

1635 - основана Французская Академияведущее научное общество Франции, специализированное в области французского языка и литературы

1784 - согласно указу Екатерины II порт и крепость в Крыму получили название Севастополь.

1810 - состоялось торжественное открытие Одесской оперы

1942 - вручена первый «золотой диск» (от компании грамзаписи «Виктор» Гленну Миллеру за известную композицию Chattanooga Choo Choo)

1948 - Постановление ЦК ВКПБ об опере «Великая Дружба» Мурадели, в которой беспощадно критиковалась творчество Прокофьева, Хачатуряна, Мурадели, а также многих художников прошлого.

1957 - стартовал первый Кубок Африканских Наций в Судане.

1972 - BBC запретила трансляцию в своем эфире песни Пола Маккартни и группы «Wings» Give Ireland Back to the Irish («Отдайте Ирландию ирландцам»)

1992 - на экраны США вышел фильм «Основной инстинкт»

1992 - Украина установила дипломатические отношения с Республикой Корея

1995 - во время испытательного полета возле Киева потерпел катастрофу опытный самолет Ан-70, который не имел аналогов в мире

2009 - на орбите Земли произошло первое столкновение неповрежденных искусственных спутников за всю историю космонавтики.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 10 февраля. Какие праздники будут завтра?

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