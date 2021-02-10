Еще шесть человек скончались от коронавируса в Крыму

Шесть человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за истекшие сутки.

Об этом сказано на сайте минздрава Крыма.

Общее количество летальных случаев в республике с начала пандемии составило 832.

Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 33 828 человек. Выздоровевших за весь период 29 198 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Аксенов пообещал с 1 марта отменить ковидные ограничения в Крыму. Глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал снятие оставшихся коронавирусных ограничений в Крыму к 1 марта при сохранении благоприятной эпидобстановки.

Медики подтвердили 147 новых случаев коронавируса в Крыму. Новая коронавирусная инфекция подтверждена за сутки у 147 человек в Крыму.

В Крыму за 2020 год выросла младенческая смертность. В Республике Крым за 2020 год умерли 103 ребенка в возрасте до одного года, это на 15% больше, чем годом ранее.

В Ялте снизилась смертность от Covid-19. Медики Федерального медико-биологического агентства, командированные в Крым для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, 1 февраля 2021 года покинули полуостров.