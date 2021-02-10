Девушка сама восстанавливает исторический облик дома в центре Севастополя

Дом на Большой Морской, 39 до ремонта и накануне его завершения | фото © Форпост

Найти общий язык со строителями и чиновниками оказалось проще, чем с собственными соседями.

Девушка из Севастополя своими силами начала «наводить красоту» и восстанавливать исторический облик дома на Большой Морской, 39.

Красивая плитка, выложенная в подъезде за ее счет, была принята жильцами благосклонно, а вот старинные двери, доставленные из Санкт-Петербурга для парадного входа, неожиданно вызвали протест.

«Чаще всего такие «мелочи», как цвет фасада, тип штукатурки, материал и исполнение дверей и окон в подъездах мало волнуют жильцов. Но 39-му дому повезло: есть человек, который его очень любит. Несколько лет назад девушка за свой счет выложила пол и стены подъезда красивой плиткой. А в ходе ремонта боролась за то, чтобы новые входные двери (в доме их несколько) были точной копией оригинальных», – сообщается в группе «Архитектура Севастополя» социальной сети «ВКонтакте».

В результате для заднего фасада дома были изготовлены деревянные двери с застекленными фрамугами – дореволюционные ручки и шпингалеты для них Полина покупала и чистила сама.

Установка дверей, как пишут в группе «Архитектура Севастополя», проходила в рамках капитального ремонта 39-го дома. Несмотря на то, что здание построено по индивидуальному проекту во времена восстановления центральной части Севастополя, оно не является объектом культурного наследия, поэтому первоначальным проектом его исторический облик не учитывался.

«Невозможно представить, скольких сил и времени стоили девушке переговоры с чиновниками, контроль работы строителей. По проекту все входные двери должны были поменять на глухие металлические», – подчеркивается в публикации «Архитектуры Севастополя».

Тщательно, с учетом исторических реалий, опредеделяли будущий цвет дома, а подлинным его украшением дома стали купленные девушкой в Санкт-Петербурге старинные двери. За ее счет они были доставлены, отреставрированы и затем установлены строителями на главном фасаде, выходящем на Большую Морскую.

«И вот сейчас, когда ремонт почти закончен, оказалось, что многие жильцы недовольны парадной дверью: она недостаточно защитит их от враждебного внешнего мира! Видимо, Большая Морская в 2021 году – это страшное, опасное место, где толпы наркоманов и проституток только и мечтают, как попасть в ваш подъезд и навредить. Поэтому нужно ставить только глухую железную дверь, только она своим уродством отпугнет все живое!» - недоумевает «Архитектура Севастополя».

Согласны с ней и подписчики группы, но в этом вопросе они голоса не имеют - все зависит от позиции жильцов дома.

Напомним, ранее на Большой Морской проходил капитальный ремонт нескольких многоквартирных домов, также не включенных в реестр объектов культурного наследия. Сотрудники подрядной организации, действуя по техническому заданию заказчика, штукатурили и красили уникальные здания. Благодаря небезразличной жительнице, у которой получилось прийти к компромиссу с чиновниками и подрядчиком, исторический облик дома № 39-му постарались максимально сохранить.

В тексте использованы материалы: Форпост

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