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Античную кладку в Херсонесе укрепили крашеной арматурой
фото © regnum.ru
Дороги между кварталами музея и полы древних помещений решили засыпать песком.
Очередными нововведениями в музее «Херсонес Таврический» стало укрепление античных стен арматурой и засыпка песком дорог и древних помещений.
«Я же говорил, что они не остановятся! Варвары, захватившие Херсонес, продолжают уродовать его аутентичный вид. Археологи раскапывали, раскапывали, а эти закапывают», - написал в соцсети бывший сотрудник комплекса, археолог-реставратор Анатолий Туманов.
Он рассказал, что между кварталами городища выложили дорогу из брусчатки и бетонных блоков, а также навалили кучи песка и отсева, которыми засыпают проходы и раскопанные помещения.
Кроме того, в античные стены вбили арматуру и металлические конструкции.
Напомним, 3 февраля суд начал рассматривать иск директора музея «Херсонес Таврический» Елены Морозовой к режиссеру Андрею Маслову, который раскритиковал благоустройство на территории Херсонеса – монтаж металлических и деревянных конструкций возле древнего городища.
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