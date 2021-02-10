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Античную кладку в Херсонесе укрепили крашеной арматурой

Античную кладку в Херсонесе укрепили крашеной арматурой

фото © regnum.ru

Дороги между кварталами музея и полы древних помещений решили засыпать песком.

Очередными нововведениями в музее «Херсонес Таврический» стало укрепление античных стен арматурой и засыпка песком дорог и древних помещений.

«Я же говорил, что они не остановятся! Варвары, захватившие Херсонес, продолжают уродовать его аутентичный вид. Археологи раскапывали, раскапывали, а эти закапывают», - написал в соцсети бывший сотрудник комплекса, археолог-реставратор Анатолий Туманов.

Он рассказал, что между кварталами городища выложили дорогу из брусчатки и бетонных блоков, а также навалили кучи песка и отсева, которыми засыпают проходы и раскопанные помещения.

Кроме того, в античные стены вбили арматуру и металлические конструкции.

Напомним, 3 февраля суд начал рассматривать иск директора музея «Херсонес Таврический» Елены Морозовой к режиссеру Андрею Маслову, который раскритиковал благоустройство на территории Херсонеса – монтаж металлических и деревянных конструкций возле древнего городища.

Фото Анатолия Туманова

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