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Аномальный холод, метель и лед: в конце недели Крым ждет сюрприз от погоды
фото © Новости Крыма
В пятницу и субботу в Республике Крым ожидается резкое изменение погоды – сильные осадки и понижение температуры.
Об этом предупредили в МЧС республики со ссылкой на информацию Крымского гидрометцентра.
«В связи с вторжением арктического холодного воздуха 12-13 февраля в Крыму ожидается резкое изменение погоды: дождь, переходящий в снег, местами очень сильные осадки, метель, сильные гололедно-изморозевые отложения, гололедица. Очень сильный северо-западный ветер 25-30 м/с, в горах до 35 м/с», - спрогнозировали в ведомстве.
Температура воздуха, по данным крымских синоптиков, к концу недели понизится на 10-13 градусов, а на следующей неделе похолодание усугубится.
«С 13 по 18 февраля ожидается аномально-холодная погода со средней суточной температурой воздуха ниже на 7-8 градусов климатической нормы», - добавили в ведомстве.
В МЧС предупредили, что из-за аномального похолодания следует быть готовыми к возникновению чрезвычайных ситуаций, авариям на объектах ЖКХ и энергетики, пожарам и увеличению количества дорожно-транспортных происшествий.
Крымчанам в связи с этим рекомендовали отказаться от выездов в горно-лесную местность, на улице держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и крупногабаритных конструкций, а водителям – максимально внимательно относиться к ситуации на дороге, не превышать скорость и избегать экстремальных маневров.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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