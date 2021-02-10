Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Семь моряков привезли в Крым коронавирус из Мавритании ● Еще шесть человек скончались от коронавируса в Крыму ● Аксенов пообещал с 1 марта отменить ковидные ограничения в Крыму ● Медики подтвердили 147 новых случаев коронавируса в Крыму ● В Ялте снизилась смертность от Covid-19
Аксенов призвал крымчан еще чуть-чуть потерпеть
фото © gazeta.ru
Глава Крыма Сергей Аксенов отметил в регионе ухудшение дисциплины в плане соблюдения мер по COVID-19 и призвал крымчан соблюдать требования Роспотребнадзора.
Такое заявление он сделал во время заседания штаба по коронавирусной инфекции.
«Я понимаю, что кто-то устал. Раздражение накопилось, но окажите помощь системе здравоохранения. Медицинские работники испытывают колоссальную нагрузку. Помните о своих родных и близких, особенного старшего возраста. Видим, что дисциплина ухудшилась, особенно в общественном транспорте. Едешь рядом с автобусом или троллейбусом, и видно, что значительная часть людей находится без масок», - заявил глава региона.
Он напомнил, что скоро Крым ждет курортный сезон, и его успешность будет зависеть, в том числе, от того, как жители республики будут соблюдать меры предосторожности.«Уважаемые крымчане, наберитесь терпения. Без соблюдения требований невозможно победить инфекцию. Эти меры обязательные: социальная дистанция, мытье рук и так далее», - призвал Аксенов.
В свою очередь главный санитарный врач Крыма Наталья Пеньковская попросила муниципальные органы усилить контроль на местах за соблюдением мер профилактики по коронавирусу.
За минувшие сутки на территории республики заболевания новой коронавирусной инфекцией, скончались шесть человек.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Еще шесть человек скончались от коронавируса в Крыму. Шесть человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за истекшие сутки.
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