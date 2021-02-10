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Коронавирус в Крыму

Аксенов пообещал с 1 марта отменить ковидные ограничения в Крыму

08:46 среда, 10 февраля 2021
Аксенов пообещал с 1 марта отменить ковидные ограничения в Крыму

фото © pixabay.com

Глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал снятие оставшихся коронавирусных ограничений в Крыму к 1 марта при сохранении благоприятной эпидобстановки.

Об этом он сказал во время заседания оперштаба по коронавирусу.

«Если у нас динамика такая (положительная) будет, мы к 1 марта откроем сферы деятельности остальные, которые на сегодняшний день у нас закрыты. В том числе те предприятия, которые занимались организацией досуговых мероприятий», – сказал Аксенов.

При этом действие масочного режима продолжится в Крыму, по словам Аксенова, в лучшем случае до конца года. Региональное управление Роспотребнадзора допускает, что ряд ограничений все же останется.

«Если тенденция к снижению заболеваемости либо к стабилизации на низких цифрах будет оставаться – это позволит снять нам последние ограничительные мероприятия, за исключением единичных каких-то ограничений в определенных сферах для того, чтобы республика начала возвращаться к докоронавирусной жизни», – сообщила руководитель ведомства Наталья Пеньковская.

Режим повышенной готовности в республике был введен 17 марта 2020 года из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции и на первых порах предусматривал лишь запрет на проведение массовых мероприятий. С 28 марта в Крыму начали вводить ограничения на работу предприятий, в частности была прекращена работа почти всех предприятий сферы услуг и закрыты магазин. К концу июня ограничения были значительно ослаблены, а зимой их снова ввели.

В настоящее время действует запрет на проведение корпоративов и развлекательных мероприятий в ТРЦ, кинотеатрам и театрам запрещено заполнять залы посетителями более, чем на 30%, ограничено количество людей в экскурсионных группах.

Тэги: обещания

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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