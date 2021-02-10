COVID-19 выявлен у 89 человек в Севастополе, четверо скончались

Новая коронавирусная инфекция выявлена в Севастополе за сутки у 89 человек.

Об этом сказано на сайте федерального оперштаба по коронавирусу.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в городе составило 10 654.

За минувшие сутки в Севастополе скончались четыре человека с коронавирусом, общее число умерших – 429.

С выздоровлением выписано 9 503 человека, из них 86 за последние 24 часа.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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Аксенов призвал крымчан еще чуть-чуть потерпеть. Глава Крыма Сергей Аксенов отметил в регионе ухудшение дисциплины в плане соблюдения мер по COVID-19 и призвал крымчан соблюдать требования Роспотребнадзора.

Семь моряков привезли в Крым коронавирус из Мавритании. Коронавирус выявлен у семи моряков, прибывших в Крым из Мавритании.

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