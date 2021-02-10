Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Власти Крыма сокращают количество ковидных коек в больницах ● Власти хотят привить 40 процентов крымчан ● Аксенов призвал крымчан еще чуть-чуть потерпеть ● Семь моряков привезли в Крым коронавирус из Мавритании ● Еще шесть человек скончались от коронавируса в Крыму
COVID-19 выявлен у 89 человек в Севастополе, четверо скончались
Новая коронавирусная инфекция выявлена в Севастополе за сутки у 89 человек.
Об этом сказано на сайте федерального оперштаба по коронавирусу.
Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в городе составило 10 654.
За минувшие сутки в Севастополе скончались четыре человека с коронавирусом, общее число умерших – 429.
С выздоровлением выписано 9 503 человека, из них 86 за последние 24 часа.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
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