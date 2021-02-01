Власть
Жительницу Крыму жестко накажут за хранение высушенной конопли
Крупную партию марихуаны сотрудники полиции изъяли в доме у 30-летней жительницы одного из сел Симферопольского района.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
«Правоохранители провели осмотр придомовых построек, обнаружив в подвешенном состоянии, а также разложенные на полу стебли растений. Всего в разных комнатах строящегося дома, а также в надворных постройках, оперативники нашли больше 8 килограммов высушенной конопли», — рассказали в пресс-службе.
В отношении хозяйки дома возбуждено уголовное дело. Ей грозит лишение свободы на срок до 10 лет.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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