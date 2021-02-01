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Власть

Жительницу Крыму жестко накажут за хранение высушенной конопли

15:21 понедельник, 1 февраля 2021

Крупную партию марихуаны сотрудники полиции изъяли в доме у 30-летней жительницы одного из сел Симферопольского района.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

«Правоохранители провели осмотр придомовых построек, обнаружив в подвешенном состоянии, а также разложенные на полу стебли растений. Всего в разных комнатах строящегося дома, а также в надворных постройках, оперативники нашли больше 8 килограммов высушенной конопли», — рассказали в пресс-службе.

В отношении хозяйки дома возбуждено уголовное дело. Ей грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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