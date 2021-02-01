Власть
Жительниц Симферополя отправили в полицию за попытку поймать мэрию на лжи
фото © ria.ru
В Симферополе 31 января задержали двух горожанок: они не принимали участия в несанкционированных акциях, не нарушали общественный порядок.
Тем не менее, по инициативе мэрии их отправили в полицию, где продержали почти весь день.
Провинность двух жительнице микрорайона Каменка, по мнению чиновников, заключается в том, что они организовали сбор подписей против мусоросортировочного завода рядом с их домами.
А поводом для этого послужило заявление мэра Симферополя, что обитатели Каменки проектодобряют.
«Жителей возмутило заявление Елены Проценко о том, что строительство мусоросортировочного завода поддержали жители микрорайона, которых никто не видел», – прокомментировал ситуацию telegram-канал «ЧКХ».
А вот противники завода свою позицию озвучивали неоднократно, но власти их игнорировали. И, видимо, намерены игнорировать и дальше. И поскольку первый заместитель главы городской администрации и ряд других сотрудников – бывшие силовики, то, похоже, разрулить ситуацию решили привычным для них способом.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: Новый день
Ранее Новости Крыма сообщали:
Назначена дата суда по делу экс-главного архитектора Севастополя. Судебное заседание откладывалось и в нем уже дважды объявлялся перерыв.
Центр Симферополя оцеплен силовиками и военными, у прохожих проверяют документы. На площади Ленина в Симферополе не наблюдается признаков проведения массового мероприятия, но на центральных улицах находятся силовики, сотрудники администрации Симферополя, Росгвардия, а также военный патруль.
Акции протеста в Севастополе: много полиции и казаков, вход на Приморский бульвар перекрыт. В центре Севастополя у площади Нахимова 31 января большое скопление полиции, на подъездах к центру дежурят полицейские наряды.
В Севастополе создали фонд защиты дольщиков. Защитой и восстановлением прав обманутых дольщиков в Севастополе займется специально созданный фонд.
Зеленский думает, что не пустил бы в Крым «зеленых человечков»
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что, если бы он был президентом в 2014 году, он бы не допустил появления на полуострове «зеленых человечков», которыми впоследствии оказали российские военные.
В Коктебеле огонь уничтожил полтора жилых дома фото
Два частных домовладения серьезно пострадали от пожара в городском округе Феодосия.
На 10 дней и на месяц: какие ограничения продлили в Севастополе
В Севастополе продолжает действовать запрет на курение кальянов в заведениях, на работу детских кружков и диспансеризацию взрослых.
Центр Симферополя оцеплен силовиками и военными, у прохожих проверяют документы
На площади Ленина в Симферополе не наблюдается признаков проведения массового мероприятия, но на центральных улицах находятся силовики, сотрудники администрации Симферополя, Росгвардия, а также военный патруль.
вчера
«Туристы потерпят»: гостиницам в Ялте дают воду раз в четыре дня
В гостиницах и других объектах размещения в Ялте вода подается раз в три-четыре дня, но за счет емкостей-накопителей воды, установленных в подвалах, водоснабжение постояльцев осуществляется круглосуточно.